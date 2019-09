Sicilia | torna la maxi mancia della Regione | 29 milioni di euro a teatri | sagre e musei

Forlì - Siciliana picchiata e minacciata di morte dai vicini : «Terrona e mafiosa - torna a casa tua» : La segretaria di una scuola media di Forlì di origini siciliane ha denunciato di essere stata insultata per le sue origini e picchiata da una coppia di vicini di casa in seguito ad una lite sul posto auto condominiale. L’episodio, di cui scrivono diversi siti e l’edizione di Repubblica Palermo, risale al 26 agosto scorso quando Ilde Cascio, 53enne di Terrasini, in provincia di Palermo, ma da tempo trasferita in Emilia Romagna con il ...

Meteo Sicilia - torna l’estate : 35 gradi e mare calmo : torna l’estate e il bel tempo in Sicilia. Sull’isola torna a salire la colonnina di mercurio. A partire dal fine settimana le temperature toccheranno punte di 35 gradi, nella media supereranno anche i 30 gradi. È un rialzo termico atteso quello di metà settembre dopo che gran parte della Sicilia è stata attraversata dal maltempo. In Sicilia le previsioni Meteorologiche vedono una settimana con tempo completamente stabile e soleggiato. In ...

Sicilia : Ars - collegato torna in V Commissione : Palermo, 10 set. (AdnKronos) – Il ddl collegato alla finanziaria torna in V Commissione e Sala d’Ercole si aggiorna a martedì 17 settembre, alle 16. Si chiude così la prima giornata di ripresa dei lavori dell’Ars dopo la pausa estiva. “Ho valutato attentamente la questione – ha detto il presidente Gianfranco Miccichè riaprendo la seduta dopo una pausa di circa due ore – Non c’è alcun problema a ...

Sicilia : Ars torna a lavoro dopo pausa estiva : Palermo, 10 set. (AdnKronos) – Riprende oggi, dopo 40 giorni di pausa estiva, l’attività d’aula dell’Assemblea regionale Siciliana. La seduta è convocata per le 16 con all’ordine del giorno un generico ‘comunicazioni’. Ma Sala d’Ercole deve ancora superare lo scoglio dei collegati alla finanziaria su cui, nell’ultima seduta del 31 luglio, si erano arenati i lavori d’aula. Nei giorni ...

Allerta Meteo Estofex - forte maltempo in Sicilia : nubifragi - forte vento e grandine di grandi dimensioni - rischio tornado e alluvioni lampo : Allerta Meteo – Si prospetta una giornata di forte maltempo per la Sicilia. Estofex (European Storm Forecast Experiment), infatti, ha emesso un’Allerta di livello 2 per la Sicilia e Malta principalmente per nubifragi e grandine di grandi dimensioni. Livello 2 anche per le Baleari, la Catalogna e la costa della Francia sudorientale principalmente per nubifragi, tornado e grandine di grandi dimensioni. Tutte le allerte si intendono formalmente ...

Musica : la regina del rock torna in Sicilia - Bertè in concerto a Palermo : Palermo, 4 set. (AdnKronos) - Al grido di 'Liberté', la regina del rock italiano Loredana Bertè arriva in Sicilia. L'appuntamento è il 14 settembre, al Teatro di Verdura di Palermo. Con 'Maledetto luna park', 'Il mare d’inverno', 'Babilonia', passando per 'Dedicato', 'Non ti dico no', 'In alto mare'

Maltempo al Sud - violenti temporali in Sicilia : torna l’incubo alluvione a Messina [LIVE] : Primo giorno di Maltempo di fine estate, e torna subito l’incubo alluvione a Messina: nella fascia tirrenica della provincia peloritana si stanno verificando forti piogge (37mm a Brolo, 34mm a Piraino, 23mm a Patti, 16mm a Torregrotta, 14mm a Pace del Mela) con tuoni, fulmini e locali grandinate. I temporali avanzano da ovest verso est ma non dovrebbero superare lo Stretto di Messina anche se si stanno avvicinando pericolosamente al ...

Turismo Sicilia : nel Weekend tornano i treni storici alla scoperta dell’Isola : Quattro treni storici per scoprire le bellezze e le tradizioni della Sicilia. Weekend di ricco di appuntamenti in Sicilia per i treni storici del gusto con quattro viaggi tra sabato e domenica prossimi in altrettante aree dell’Isola: dalla Valle dei Templi di Agrigento, alle città barocche, fino alla Valle del Platani. Sabato 31 agosto, con partenza alle 16 dalla stazione di Agrigento, è in programma ‘Il Treno dei Templi‘ ...

Ambiente : tornano i Blue Days di Marevivo Sicilia : Puntuali come ogni anno tornano i Blue Days estivi di Marevivo Sicilia, giornate di sensibilizzazione che i volontari dell’associazione ambientalista portano avanti nelle spiagge Siciliane coinvolgendo i bambini, ma anche gli adulti, in laboratori di educazione ambientale alternati a momenti ludico-didattici. Dopo l’esordio di lunedì 29 Luglio a Bovo Marina si proseguirà con i seguenti appuntamenti: 3 Agosto : spiaggia di Siculiana Marina ...