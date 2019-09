Sicilia | ecco l’ultimo gioiello di Taormina | l’Odèon | il “fratellino minore” del Teatro

Tutti i luoghi da visitare se sei in Sicilia : ecco “Le Vie dei Tesori” 2019 : In Sicilia parte “Le Vie dei Tesori”, la manifestazione culturale che quest’anno mette in mostra centinaia di gioielli della cultura e della storia Siciliana. Porte aperte in palazzi, torri, chiese, bellezze naturali, abbazie e carceri per tre week-end. La Sicilia così mette i mostra le sue infinite attrazioni. La kermesse, nata per mettere in mostra le bellezze di Palermo, si allarga ancora di più coinvolgendo inizialmente due ...

Miss Italia - 6 bellezze Siciliane in gara per il titolo : ecco chi sono : A Miss Italia ci saranno anche due gemelle siciliane. sono originarie di Patti, in provincia di Messina, Marika e Angela Sette e concorreranno con altre quattro bellezze made in Sicily. Alla finale di Jesolo condotta da Alessandro Greco e che andrà in diretta su Rai1 le due ragazze di 18 anni cercheranno di contendersi lo scettro di Miss Italia tra le 80 ragazze più belle della Nazione. Entrambe lo scorso anno sono state finaliste al ...

Sicilia : ecco l'aria fresca - forti temporali nel ragusano. Nubifragio su Chiaromonte : La perturbazione che ieri ha raggiunto il centro-sud, si sta dirigendo nel basso Ionio e continua a portare maltempo sui versanti ionici del Meridione, in particolare tra Calabria e Sicilia. forti...

Una proposta di matrimonio all’alba nella Valle dei Templi : ecco il romantico gesto di un giovane Siciliano [VIDEO] : Una proposta di matrimonio fatta in uno dei luoghi più antichi, belli e affascinanti al mondo, la Valle dei Templi, al sorgere del sole e davanti ad oltre 700 spettatori. E’ stata questa la dichiarazione fatta da Daniele a Valentina, e lei sicuramente non la dimenticherà così facilmente. Lui inginocchiato, lei ride credendo si tratti di uno scherzo, ma poi capisce che fa sul serio. E’ quanto accaduto poche ore fa, durante ...

Grande caldo - allerta in 5 province Siciliane : ecco quali : Attenzione ai colpi di calore, stato di allerta in Sicilia e ad essere maggiormente interessate sono Catania, Palermo, Messina, Enna e Trapani