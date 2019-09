Servizio Civile 2019 | in Sicilia bandi per 3 692 posti

ADOLESCENTI PERSI?/ Galimberti - la risposta non è il Servizio Civile ma un Fatto : Sul Corriere della Sera il filosofo Galimberti lamenta la vuotezza dei giovani, ma l'unica risposta che sa offrire è un neopaganesimo senza speranza

Milano. Servizio Civile : dal Comune 110 opportunità per i giovani : Sono aperti fino al 4 ottobre prossimo i termini per la presentazione delle domande da parte di ragazzi e ragazze,

Protezione civile : una settimana con il Servizio nazionale per una delegazione dei Paesi Asean : Da oggi fino al 15 settembre una delegazione dei Paesi Asean, Associazione delle Nazioni del Sud-Est asiatico, sarà in Italia ospite del Servizio nazionale della Protezione civile per una settimana di formazione e scambio di esperienze e buone pratiche. Obiettivo della visita è il rafforzamento delle conoscenze tecniche e scientifiche e della collaborazione tra l’Italia e i Paesi Asean per la riduzione del rischio da disastri. L’evento, ...

Servizio Civile - pubblicato il bando : 439 euro mensili per oltre 39.000 volontari : È stato pubblicato il bando relativo alla selezione di oltre 39.000 volontari da impiegare in progetti di Servizio civile da svolgere in Italia o all'estero. Nello specifico, saranno 39.646 i posti messi a concorso per l'anno 2019- 2020, per un totale di 3.797 progetti predisposti....Continua a leggere

Lavoro - Servizio Civile Uici Ragusa - pubblicato bando : La sezione territoriale di Ragusa dell’Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti rende noto che è stato pubblicato il bando del servizio civile

Modena. Servizio Civile universale : via al bando online per 312 posti : Sono 312 le opportunità per diventare operatori volontari di Servizio civile in 43 progetti in tutta la provincia di Modena.

Bando Servizio Civile - Roma : invio della domanda solo online - scadenza 10 ottobre : E' ufficialmente aperto il Bando per il servizio civile universale 2019 di Roma Capitale: i giovani interessati dovranno presentare la domanda di partecipazione entro e non oltre le ore 14:00, del 10 ottobre 2019. L'impegno sarà di 12 mesi e assicura un'autonomia economica attraverso un rimborso di 439,50 Euro mensili....Continua a leggere

