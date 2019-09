Serie B | la Salernitana sfida il Benevento | gara live su DAZN

Serie B - il Cosenza ospita la Salernitana : diretta su DAZN : Il campionato è iniziato nel migliore dei modi per la nuova Salernitana di Mister Ventura, reduce dal successo casalingo contro il Pescara. Alla prima trasferta stagionale gli ospiti sono però attesi da un avversario non semplice come il Cosenza, che ha fermato sul pareggio il Crotone in un derby tutto calabrese. L’ultimo successo esterno dei […] L'articolo Serie B, il Cosenza ospita la Salernitana: diretta su DAZN è stato realizzato ...

Serie B - dove vedere Cosenza-Salernitana in Tv e streaming : E’ una sfida tra due squadre del Sud quella in programma a Cosenza tra i padroni di casa e la Salernitana, formazione che ormai da tempo non riesce a rientrare nel massimo campionato, ma a cui non manca l’ambizione. Proprio in questa sessione di mercato i campani sono arrivati a ingaggiare Alessio Cerci, desideroso di […] L'articolo Serie B, dove vedere Cosenza-Salernitana in Tv e streaming è stato realizzato da Calcio e ...

LIVE Salernitana-Pescara Serie B : problemi di formazione per Ventura e Zauri : Dopo l'anticipo di ieri sera tra Pisa e Benevento, il campionato di Serie B propone tra le sfide della prima giornata il match Salernitana-Pescara: la sfida è in programma questo pomeriggio allo stadio Arechi con fischio di inizio previsto per le ore 18.00. I granata vogliono partire con il piede giusto, provando a dimenticare l'ultima stagione non proprio entusiasmante, culminata con la salvezza strappata solamente negli ultimi minuti dello ...

Calciomercato Serie B e Serie C - le ultime trattative : Cerci vicino alla Salernitana - colpi per Empoli e Pisa : Calciomercato – Ultimi, intensi, giorni di mercato anche per le squadre di Serie B e Serie C. Grandi colpi nelle ultime ore. A fare il punto è il Corriere dello Sport. Le strade di Gian Piero Ventura e Alessio Cerci tornano ad incrociarsi, stavolta a Salerno. E’ ad un passo l’accordo tra l’esterno e il club di Lotito. Destinato a lasciare la Salernitana è Pucino. Sul terzino destro, messo fuori rosa, ci sono Ascoli ...

Amichevoli Serie B e C : vincono Cittadella - Livorno e Salernitana - il Bari ne fa 4 al Pisa : Non solo Serie A, ma tante Amichevoli precampionato anche tra Serie B e Serie C. In alcuni casi, pronostico rispettato, come le vittorie di Livorno, Cittadella e Salernitana rispettivamente contro Carpi, Virtus Verona e Sambenedettese, in altri è ribaltato, come il successo del Bari per 4-2 sul Pisa, neopromosso in cadetteria. Partiamo dal Cittadella, che vince 3-1. Di seguito il tabellino. Cittadella – VIRTUS VERONA 1 – 3 RETI: 6' ...