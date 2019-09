Serie A | il Bologna rimonta il Brescia Palacio svela il segreto | Merito di

Serie A - incredibile Bologna : trionfa passando da 1-3 a 4-3 contro il Brescia in dieci : Il Bologna esce da vincitore al termine di una partita fatta di sorpassi e controsorpassi e conclusasi in un modo inaspettato, a 45’ dalla fine. Il Brescia passa in vantaggio per 3 a 1 e conclude così la prima frazione, prima che la furia rossoblù si riversi sulla squadra di Corini, con il Bologna,

Rimonte spettacolari in Serie A : vincono Spal e Bologna : Grandi emozioni in Serie A con Rimonte spettacolari. La Lazio avanti con un rigore di Immobile a Ferrara perde 2-1

Serie A calcio - risultati e classifica di oggi (15 settembre) : Lazio fermata dalla SPAL - vince l’Atalanta. Fuochi d’artificio tra Brescia e Bologna : Domenica densa di partite nella terza giornata della Serie A di calcio 2019/2020, dove un’Atalanta già in formato Champions è riuscita ad avere la meglio sul Genoa, un maniera rocambolesca, passando in vantaggio grazie ad un rigore di Luis Muriel, e facendosi pareggiare nel recupero da Mimmo Criscito, anche lui dal dischetto. Solamente nel quinto minuto dopo il novantesimo la rete decisiva di Duvan Zapata. Sfida incredibile invece tra ...

Serie A : Lazio ko - Bologna che rimonta : 17.03 Lazio avanti con Immobile, poi sorpasso Spal con Petagna e Kurtic al 92'. Tris Cagliari a Parma, clamorosa rimonta del Bologna in casa Brescia: da 3-1 a 3-4. FIORENTINA-JUVENTUS (sabato) 0-0 NAPOLI-SAMPDORIA (sabato) 2-0 INTER-UDINESE (sabato) 1-0 GENOA-ATALANTA 1-2 BRESCIA-Bologna 3-4 PARMA-CAGLIARI 1-3 SPAL-Lazio 2-1 ROMA-SASSUOLO ore 18 ...

Brescia-Bologna streaming - dove guardare la diretta della partita del campionato di Serie A : Brescia-Bologna streaming – Si gioca una partita importante valida per il campionato di Serie A, un turno scoppiettante e che promette grande spettacolo, che potrebbe dare indicazioni per il proseguo della stagione. In campo Brescia-Bologna, l’obiettivo delle due squadre è quello di raggiungere il miglior risultato possibile. La partita sarà trasmessa in diretta TV su Sky. Per quanto riguarda invece lo streaming, Sky mette come ...

WES e-Bike Series - a Bologna tutte le emozioni delle bici elettriche : Lo scorso week end è andata in scena a Bologna, e per la prima volta nel nostro Paese, l’unica tappa italiana del WES e-Bike Series, il campionato internazionale riservato alle bici elettriche. Il primo, inserito nella lista eventi dell’UCI (Union Cycliste International). Non un caso, in realtà, visto che Bologna si è sempre dimostrata città amica delle due ruote a pedali, implementando progetti di mobilità urbana a basso impatto ...

Serie A - calendario quarta giornata in tv : Milan-Inter su Dazn - Bologna-Roma su Sky : La 4ª giornata di Serie A verrà disputata dopo gli impegni nelle coppe europee. Il turno di campionato proporrà il derby della Madonnina come big match. Milan e Inter si affronteranno a San Siro sabato 21 settembre 2019 alle ore 20:45. I tifosi potranno guardare la partita in diretta tv su Dazn. I rossoneri non vincono in casa dalla stagione 2015/16, quando s’imposero per 3-0 con i goal di Alex, Carlos Bacca e M’Baye Niang. Da allora si sono ...

Video/ Bologna Spal - 1-0 - : gol e highlights - decide Soriano in extremis - Serie A - : Video Bologna Spal, 1-0,: gol e highlights dell'anticipo della 2giornata di Serie A, decide Soriano in extremis dando una gioia a Mihajlovic.

Anticipo Serie A - Bologna-Spal 1-0 : 22.42 Arriva all'ultimo respiro la vittoria del Bologna sulla Spal nell'Anticipo del secondo turno. I felsinei premono tutta la gara ma passano solo al 93'. Vicari respinge sulla linea di colpo di testa di Destro. I rossoblù (con Mihajlovic ancora in panchina,applauditissimo) insistono con Tomiyasu, Orsolini (e qui comincia il superlavoro di Berisha) e Soriano (che al 67' centra la traversa da due passi).Orsolini impegna Berisha, poi il ...

Video/ Verona Bologna - 1-1 - : highlights e gol - Veloso risponde a Sansone - Serie A - : Video Verona Bologna, risultato finale 1-1,: gli highlights e i gol della partita del Bentegodi, che si è giocata per la prima giornata della Serie A.

Mihajlovic in panchina per la prima di Serie A del Bologna nonostante la leucemia : Dopo 40 giorni di cure in ospedale, l’allenatore del Bologna, Sinisa Mihajlovic questa sera sarà a Verona dove la squadra emiliana sfiderà i padroni di casa neopromossi in Serie A.Il tecnico serbo, alla vigilia della gara, era stato inserito nella distinta. Mihajlovic ha chiesto di poter sedere in panchina ma potrebbe guardare la partita in un box sugli spalti del Bentegodi. Il tecnico si sta curando e sostenendo cicli di ...

Dove vedere Verona – Bologna streaming e tv - 1a giornata Serie A – VIDEO : Dove vedere Verona – Bologna streaming e tv, 1a giornata Serie A Verona Bologna streaming| Ci siamo, torna la Serie A. Debuttano in Serie A la compagine di Juric e quella di Mihajlovic, due grandi allenatori che si affrontano e si daranno battaglia nella prima giornata di campionato….CLICCA QUI PER I LINK Dove vedere LA PARTITA! L'articolo Dove vedere Verona – Bologna streaming e tv, 1a giornata Serie A – VIDEO ...

Verona-Bologna - streaming e tv : dove vedere la 1a giornata di Serie A : dove vedere Verona – Bologna streaming e tv, 1a giornata Serie A Verona Bologna streaming| Ci siamo, torna la Serie A. Debuttano in Serie A la compagine di Juric e quella di Mihajlovic, due grandi allenatori che si affrontano e si daranno battaglia nella prima giornata di campionato. Verona Bologna in streaming e in tv: ecco dove vederla La partita sarà visibile su Dazn. Nonostante sia di domenica sera non sono stati ancora definiti ...

Calciomercato Serie A - le ultime : nomi nuovi per la mediana del Bologna - innesto Verona - attiva la Spal : Calciomercato – Il mercato sta per chiudersi, ma le squadre sono ancora al lavoro. A fare il punto sulle trattative è La Gazzetta dello Sport. La Roma continua il pressing su Rugani. Come noto, Fonseca vuole un difensore centrale e il profilo dello juventino sarebbe quello ideale. Rugani ha già dato un’apertura di massima al trasferimento, che renderebbe felice anche la compagna Michela, impegnata a Roma. Non dovesse trovarsi un ...