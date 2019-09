Serie A | Dzeko senza peli sulla lingua | “in Italia il razzismo è un problema serio La

Fonte : sportfair

(Di lunedì 16 settembre 2019) Edininterviene a gamba tesaquestione: l’attaccante della Roma fa un appello alla Federazione affinchè difenda i giocatori e bandisca dagli stadi i razzisti Ai microfoni di Sky UK, Edinha rilasciato delle dichiarazioni molto forti. Il bomber bosniaco si è espresso duramentequestione, tornata prepotentemente di moda nelle ultime giornate diA.ha parlato apertamente di unda risolvere e non minimizzare assolutamente: “penso che ilsia unpiù grande inrispetto ad altri Paesi, specialmente in Inghilterra. Spero, per il bene degli altri giocatori, che queste cose finiscano e che la Federazione possa vederlo e provare a fermarlo in ogni modo possibile. Ancora oggi accadono queste cose, in Inghilterra la situazione è decisamente migliorata, c’è sempre menolì. Inil...

