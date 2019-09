Scossa di Renzi su Pd e governo |  «Lascio i dem | c’è spazio per altro»

Fonte : corriere

(Di lunedì 16 settembre 2019) L’ex segretario annuncerà oggi la creazione di gruppi parlamentari. Via dieci senatori e venti deputati. La telefonata al premier Giuseppe Conte per rassicurarlo

