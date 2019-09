Scampia | 13enne escluso dalla scuola per le treccine blu | le taglierà per tornare in

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di lunedì 16 settembre 2019) Ha deciso di dare un taglio alle sueblu elettrico per mettere tutti a tacere. Così il ragazzino di 13 anni potràdopo che lo scorso venerdì la preside della sua“Ilaria Alpi-Carlo Levi” di, periferia nord di Napoli, gli ha vietato di entrare in classe a causa della sua colorata acconciatura, in contrasto con il dress code dell’Istituto. Un nuovo look non condivisofamiglia del ragazzo, che però precisa: “La scelta è stata presa da mio figlio – dice Carla, la madre del tredicenne -. Dimostra di essere una persona matura”. Così leblue da domani saranno solo un ricordo. Per la gioia della preside dell’istituto, Rosalba Rotondo, che si è dichiarata sollevata dopo aver saputo della scelta dello studente: “Dopo le lezioni ha voluto incontrarmi, mi ha detto di avere intenzione di tagliare le ...

