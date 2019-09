‘Savoini pagato anche dalla Regione Lombardia’ | una nuova amara sorpresa in Ferrovie Nord

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di lunedì 16 settembre 2019)Milano più che una società è un uovo pasquale evergreen sempre ricco di sorprese, amare però come il gusto del cioccolato fondente. Già ci aveva stupito con le gesta dell’ex presidente Norberto Achille che nel 2015 aveva distrattosocietà, partecipata daLombardia edello Stato, 429 mila euro per utilizzarli per faccende sue e dei suoi cari e che per questo aveva portato a casa una condanna di due anni, pena poi sospesa dal tribunale di Milano nel gennaio scorso. E ora salta fuori che Gianluca Savoini, assurto agli onori delle cronache per le sue gagliarde gesta moscovite, è stipendiato da Fnm (oltre che, parrebbe, direttamente), secondo la ricostruzione fatta da l’Espresso e Fanpage. A questo punto sarebbe interessante conoscere, sempre che la notizia sia vera (ma di questo in assenza di smentite ne dubitiamo sempre meno), quale ...

