“Sante Bambole Puttane” | Grazia Di Michele e Maria Rosaria Omaggio all’Auditorium Parco

Fonte : romadailynews

(Di lunedì 16 settembre 2019)Didi nuovo insieme in scena con il Teatro-Canzone, dopo il grande successo di “Chiamalavita” tratto dalle opere di Italo Calvino. Domenica 22 settembre, alle ore 19:00 sarà il Teatro Studio Gianni Borgna dell’Auditoriumdella Musica di Roma ad ospitare il loro nuovo progetto tutto al femminile., che è anche il titolo del nuovo album diDi(Egea Music), scritto a quattro mani con la sorella Joanna, è uno spettacolo incentrato su storie, narrate e cantate, di “donne che attraversano il mondo come ombre cui è negato ogni diritto di esistere davvero. Donne su cui gli uomini a volte proiettano le proprie fantasie, ignorando e negando la loro essenza”. Donne comuni, dunque, non celebri o straordinarie, ma con storie che meritano di essere raccontate perché anche in quelle vite fioriscono sentimenti e emozioni ...

