Fonte : ilfattoquotidiano

(Di lunedì 16 settembre 2019) Trentasettedi euro in meno per ilSanitariodal 2010, un’Italia agli ultimi posti rispetto ai paesi dell’Ocse e del G7 in termini di spesa sanitaria, e un Patto per la Salute che rischia di saltare, facendo venir meno le risorse aggiuntive previste per l’anno 2020-2021. È quantoun rapporto della Fondazione Gimbe, che ha lo scopo di promuovere e realizzare attività di formazione e ricerca in ambito sanitario, sottolineando la necessità di rilanciare lapubblica fin da subito, a partire dalla Nota di aggiornamento del Documento di Economia e Finanza 2019. Una situazione alla qualecontribuito “tutti i”, definanziando, per far fronte alle emergenze del Paese, proprio la, “di fatto il capitolo di spesa pubblica più facilmente aggredibile”. Tra il 2010 e il 2015 sono stati tagliati ...

AnnaritaNinni : RT @fattoquotidiano: Sanità, la denuncia: “I governi hanno sottratto 37 miliardi al Sistema Nazionale in dieci anni. A rischio le risorse d… - sadape54 : RT @fattoquotidiano: Sanità, la denuncia: “I governi hanno sottratto 37 miliardi al Sistema Nazionale in dieci anni. A rischio le risorse d… - OttobreInfo : RT @fattoquotidiano: Sanità, la denuncia: “I governi hanno sottratto 37 miliardi al Sistema Nazionale in dieci anni. A rischio le risorse d… -