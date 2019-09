Samsung Galaxy S10 e Galaxy Watch Active a 674 euro con la nuova promo Samsung

Samsung Galaxy Watch Active 2 è già in vendita da Unieuro : Samsung Galaxy Watch Active 2 non è ancora stato ufficialmente annunciato in Italia, ma è già possibile acquistarlo online da Unieuro. L'articolo Samsung Galaxy Watch Active 2 è già in vendita da Unieuro proviene da TuttoAndroid.

Samsung Galaxy Fold è un successo e “costringe” il produttore ad adeguare i preordini : Samsung Galaxy Fold sta andando a ruba in Corea del Sud, con preordini polverizzati nel giro di pochi minuti: il produttore corre ai ripari e vuole aumentare il numero di unità per il secondo giro di ordini. L'articolo Samsung Galaxy Fold è un successo e “costringe” il produttore ad adeguare i preordini proviene da TuttoAndroid.

Samsung Galaxy Note 10 ottiene nuovi dati e funzionalità per l’app Samsung Weather : I possessori di un Samsung Galaxy Note 10 avranno accesso a nuove funzionalità dell'app Samsung Weather, tra cui avvisi meteo emessi dal governo per alcuni paesi, mappe radar e videoclip meteorologici dal team editoriale di The Weather Channel, fornitore dell'applicazione. L'articolo Samsung Galaxy Note 10 ottiene nuovi dati e funzionalità per l’app Samsung Weather proviene da TuttoAndroid.

La versione revisionata di Samsung Galaxy Fold è protagonista di un video hands-on : Il momento dell'esordio ufficiale sul mercato del Samsung Galaxy Fold è finalmente arrivato e il primo smartphone del colosso coreano si mostra in un video hands-on L'articolo La versione revisionata di Samsung Galaxy Fold è protagonista di un video hands-on proviene da TuttoAndroid.

Addio Samsung Galaxy S e Galaxy Note - dal prossimo anno potrebbe nascere Galaxy One : Samsung potrebbe unire le serie Samsung Galaxy S e Samsung Galaxy Note, in favore di una nuova linea di top di gamma rivoluzionari: ecco gli ultimi dettagli. L'articolo Addio Samsung Galaxy S e Galaxy Note, dal prossimo anno potrebbe nascere Galaxy One proviene da TuttoAndroid.

Nessun Samsung Galaxy S11 all’orizzonte e addio alla serie Note? Stravolgimenti con Galaxy One : Benché ci siano già in circolazione le prime anticipazioni sul Samsung Galaxy S11, non è affatto detto che il successore dell'attuale Samsung Galaxy S10 si chiami esattamente in questo modo. Ancora, la linea Note, dopo il corrente Note 10 potrebbe non avere un suo seguito. Quanto appena affermato è la notizia bomba lanciata in queste ore dal leaker del calibro di Evan Blass attraverso il suo profilo Twitter @evleaks. Il produttore sudcoreano ...

Manuale Samsung Galaxy M10s Guida uso smartphone : Manuale Samsung Galaxy M10s PDF Italiano scaricare il Manuale di istruzioni in italiano PDF con tutte le guide e trucchi per il Samsung Galaxy M10s.

Quanto vale l’usato Galaxy per chi vuole acquistare un Samsung Galaxy S10 : TIM aggiorna le quote : Ci sono alcune informazioni interessanti da prendere in considerazione oggi 14 settembre per tutti coloro che stanno pensando di acquistare un Samsung Galaxy S10. Magari dando indietro il proprio Galaxy ed ottenendo una valutazione dell'usato che automaticamente darà diritto a ricevere una sorta di buono sconto grazie a TIM. Dopo aver portato alla vostra attenzione le mosse dell'operatore con il Samsung Galaxy Note 10 nel medesimo contesto a ...

Ecco il nuovo listino di TIM Supervaluta per acquistare un Samsung Galaxy S10 : TIM ha aggiornato le valutazioni nell'ambito dell'iniziativa TIM Supervaluta per chi vuole acquistare un modello della serie Samsung Galaxy S10 L'articolo Ecco il nuovo listino di TIM Supervaluta per acquistare un Samsung Galaxy S10 proviene da TuttoAndroid.

Ecco una carrellata dei migliori sfondi per Samsung Galaxy Note 10 e Note 10+ e i loro fori : Ecco una bella carrellata di sfondi perfetti per sfruttare il foro centrale nel display di Samsung Galaxy Note 10 e Galaxy Note 10+: avete solo l'imbarazzo della scelta con tutti questi wallpaper! L'articolo Ecco una carrellata dei migliori sfondi per Samsung Galaxy Note 10 e Note 10+ e i loro fori proviene da TuttoAndroid.

Samsung vi regala un Galaxy Watch Active : ecco come funziona la nuova promo : Dal 16 settembre al 6 ottobre 2019 gli acquirenti di Samsung Galaxy S10 e S10+ potranno ottenere gratuitamente un Samsung Galaxy Watch Active: ecco come funzionerà la promozione. L'articolo Samsung vi regala un Galaxy Watch Active: ecco come funziona la nuova promo proviene da TuttoAndroid.

Tra la nuova scansione WiFi e le faccine suggerite ai Samsung Galaxy con Android 10 : le ultime novità : Emergono alcune indicazioni interessanti per i tanti utenti in possesso di un Samsung Galaxy e che, al contempo, attendono indicazioni sul versante Android 10. Nei giorni scorsi ho portato alla vostra attenzione una sorta di bollettino riguardante gli smartphone che potranno fare questo step, con relative previsioni sui tempi di rilascio del pacchetto software. Oggi 13 settembre, però, può essere utile concentrarsi su un paio di novità ...

Migliorerà la fotocamera con l’inaspettata patch per il Samsung Galaxy S8 del 13 settembre : Vanno analizzate anche oggi 13 settembre, con grande attenzione, alcune novità riguardanti il Samsung Galaxy S8. Il motivo? Dopo avervi parlato di una nuova patch durante il mese di agosto con un articolo specifico, oggi abbiamo preso atto di un ulteriore pacchetto software. Si tratta di un aggiornamento dal peso non indifferente, considerando il fatto che è stata superata la soglia dei 500 MB. Ragion per cui non siamo al cospetto del solito ...

Tempi di Android 10 su Samsung Galaxy S10 e Note 10 dilatati? Non buone notizie dagli USA : Quando arriverà Android 10 su Samsung Galaxy S10 e su Note 10? Nonostante gli spiragli della giornate scorse in merito alla pianificazione del rilascio, oggi non possono essere omesse delle dichiarazioni provenienti dagli Stati Uniti, in particolare da uno degli operatori mobili principali ossia T-Mobile. Riavvolgendo il nastro delle ultime informazioni rispetto al tema, solo un paio di giorni fa avevamo segnalato come Android 10 su Samsung ...