Salvini | Roberto Maroni | Pd e Cinque Stelle non riusciranno a farlo fuori | lui

Roberto Maroni : "Pd e M5s tenuti insieme dagli errori di Salvini. Il governo? Durerà - ci sono 400 nomine da fare" : Cosa tiene insieme Pd e M5s al governo? Roberto Maroni non ha dubbi: “Gli errori di Salvini”, risponde in un’intervista al Mattino. Di ritorno da Cernobbio, l’ex ministro dell’Interno è convinto che l’esecutivo che riceverà la fiducia oggi alla Camera non avrà vita breve. Ci sarà “attrazione fatale”, sulle 400 nomine da fare entro l’anno prossimo. Quanto a ...

Roberto Saviano replica a Salvini : Cerchi solo attenzione : Continua il botta e risposta social tra il leader del Carroccio Matteo Salvini e Roberto Saviano. Dopo le parole dello scrittore sulla legalizzazione della cocaina, l'ex Ministro dell'interno lo aveva definito pericoloso, ma Saviano non ci sta: "Cerca solo attenzione".Nelle scorse ore l’ex ministro dell’Interno, Matteo Salvini, aveva definito Roberto Saviano “pericoloso”. L’autore di “Gomorra”, al Festival per presentare la serie tv ...

Matteo Salvini e l'errore fatale - Roberto Maroni colpisce duro : "Il suo progetto è fallito" : "Matteo Salvini ha commesso un'ingenuità, il suo progetto è fallito". Roberto Maroni, intervistato dal Quotidiano nazionale, è durissimo con il leader della Lega, il suo partito, da cui però è diviso da vecchi screzi e soprattutto visioni strategiche opposte. Leggi anche: "Ecco chi ha detto a Salvin

Roberto Maroni - fonti riservate : "Ecco chi ha detto a Salvini di aprire la crisi". Lo sbaglio più grande : "Salvini non ne aveva sbagliata una. Aprendo la crisi ha fatto una mossa che reputava giusta, certo un po' azzardata visto che non decide lui se sciogliere le Camere. Ma evidentemente aveva avuto garanzie, voci dicono che avesse sentito Zingaretti e forse anche Renzi e volessero andare al voto: il s

Roberto Morassut : "Immigrati - bisogna cambiare registro. Va rivisto il decreto sicurezza di Matteo Salvini" : "I decreti sicurezza vanno rivisti subito, non possiamo infrangere il diritto internazionale di navigazione". Roberto Morassut, del Partito democratico, ospite di Coffeee Break, su La7, entra nel merito della questione immigrazione e afferma che adesso, con il governo giallo-rosso, "bisogna cambiare

Roberto Maroni contro Salvini : "Ha perso consensi perché la sua decisione ha deluso gli italiani" : "Gli italiani sono delusi dalla decisione di Matteo Salvini. Siamo alla Terza Repubblica, ma mi pare di essere tornati alla Prima con i democristiani". Roberto Maroni commenta così il sondaggio di Winpoll, per cui la Lega perde oltre 5 punti percentuali dopo lo strappo con la crisi di governo arriva

Matteo Salvini e Luigi Di Maio fuori dai giochi : Roberto Fico premier : Roberto Fico è il nome gradito al Partito democratico. E’ il collante della trattativa in corso da tempo tra Pd

Roberto Maroni sulla crisi di governo : "Salvini avrebbe dovuto ritirare i ministri come fece Bossi" : Roberto Maroni, segretario federale della Lega Nord fino al 2013, torna a parlare del partito ora guidato da Matteo Salvini. "Salvini avrebbe dovuto ritirare i ministri leghisti come fece Umberto Bossi quando sfiduciò Silvio Berlusconi alla fine del 1994. Bossi riuscì nell'intento proprio per questo

Roberto Saviano attacca duramente Matteo Salvini : 'Il suo destino è il carcere' : Nel pieno della crisi dell'esecutivo Lega-Movimento Cinque Stelle, la questione della nave Open Arms sta attirando nuove polemiche incrociate che vanno anche fuori dal mondo della politica: nella giornata di oggi c'è stato un duro attacco via social dello scrittore Roberto Saviano contro il Ministro dell'Interno, Matteo Salvini. Lo scrittore non ha esitato a criticare Salvini che continua a negare l'autorizzazione allo sbarco per gran parte dei ...

Open Arms - Roberto Saviano : "Matteo Salvini ministro della malavita e bandito. Finirai in carcere" : "I 134 migranti a bordo della Open Arms, dopo essere stati ostaggio dei banditi libici, ora lo sono del bandito politico Matteo Salvini, il ministro della malavita". Roberto Saviano, con un post pubblicato sul suo profilo Twitter, torna ad attaccare il leader della Lega per la sua linea dura sull'im

Roberto Maroni - fonti riservate : "Mi giocherei una tripla". Salvini e crisi - grosse sorprese in arrivo : "Ferragosto in politica è il periodo dei colpi di Stato, non certo dei colpi di testa. Conoscendo la rapidità di manovra di Matteo Salvini, che è capace di muoversi alla velocità della luce e finora le ha sempre vinte tutte, non mi stupirei se ci riservasse, da qui a martedì, nuove sorprese. Può suc

Roberto Saviano dà la mano ai migranti - Matteo Salvini azzanna : "Ancora parla? Prima gli italiani" : "Ma ancora parla??? Porti chiusi e Prima GLI ITALIANI. Punto". Poche parole, ma durissime. Lo scrive Matteo Salvini dopo aver letto l'ultima iniziativa social di Roberto Saviano, tendere la mano a un migrante e farsi un selfie. Roberto Saviano commentando la vicenda Open Arms, ha infatti lanciato la

Unomattina estate - Roberto Poletti si difende dalle accuse : "Non sono il megafono di Salvini" : Roberto Poletti si difende dalle accuse di essere "mandato" da Matteo Salvini. Il conduttore di Unomattina estate così si difende dalle malelingue. Al Giornale dice che la sua amicizia con il vicepremier non c'entra con il suo arrivo in Rai, che "nella scelta ricaduta su di me c' entri il fatto che

Roberto Maroni ad Agorà : "Salvini non vuole andare ad elezioni ora. A giugno ce la farà senza alleanze" : "Matteo Salvini non ha interesse ad andare ad elezioni adesso". Roberto Maroni, ospite di Agorà Estate, su Raitre, svela il piano del leader della Lega per conquistare Palazzo Chigi da solo. senza Fratelli d'Italia e senza ovviamente il Movimento Cinque stelle. Il ministro dell'Interno, spiega l'ex