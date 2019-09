Salvini | “Mi criticano per la bambina di Bibbiano sul palco di Pontida? Chi se ne frega”

Testimone di giustizia e deputata M5s Aiello : “Mia vita in pericolo per colpa di Salvini-Bonafede” : La deputata del M5s e Testimone di giustizia dal 1991, Piera Aiello, denuncia Matteo Salvini e Alfonso Bonafede accusandoli di aver "messo a repentaglio la mia vita, agevolando una grave fuga di notizie". Aiello punta il dito contro un "decreto inter-ministeriale firmato a maggio dai titolari dell'Interno e della giustizia, con il quale vengono rese di pubblico dominio notizie riservate su di lei e sulla sua famiglia".Continua a leggere

Salvini grida al “voto subito” ma è una bufala - lo svela Di Maio : “Mi ha offerto di fare il Premier” : Matteo Salvini c'ha abituato alle bufale, alle fake news ma stavolta ha superato sé stesso. Mentre in piazza e nelle sue dirette Facebook affermava di non essere attaccato alla poltrona e di non aver paura del voto, nei palazzi prometteva accordi e incarichi ai 5 Stelle pur di rimanere al Governo. A svelarlo è lo stesso Luigi Di Maio al termine delle consultazioni con il Presidente della Repubblica.Continua a leggere

Salvini grida al “voto subito” ma Di Maio svela che era una bufala : “Mi ha detto fai tu il Premier” : Matteo Salvini c'ha abituato alle bufale, alle fake news ma stavolta ha superato sé stesso. Mentre in piazza e nelle sue dirette Facebook affermava di non essere attaccato alla poltrona e di non aver paura del voto, nei palazzi prometteva accordi e incarichi ai 5 Stelle pur di rimanere al Governo. A svelarlo è lo stesso Luigi Di Maio al termine delle consultazioni con il Presidente della Repubblica.Continua a leggere

Open Arms - pm valutano esiti dell’ispezione. Ong : “Miserabile chi fa propaganda razzista”. Salvini : “Loro tengono i migranti in ostaggio” : La Procura di Agrigento sta valutando quanto è emerso dall’ispezione effettuata sabato sulla Open Arms per verificare le condizioni igienico-sanitarie nella nave bloccata da 17 giorni nel Mediterraneo sulla quale si trovano 107 migranti. A bordo della imbarcazione della ong hanno lavorato per oltre tre ore, fino alle 22 di ieri, un medico della Sanità marittima e gli uomini della Squadra mobile e della Guardia costiera. Le persone soccorse sono ...

Open Arms - Saviano contro Salvini : “Il suo destino è il carcere”. E il ministro chiede consiglio ai fan : “Mi dimetto o tengo duro?” : Sulla vicenda della Open Arms, la nave dell’omonima ong spagnola bloccata da 16 giorni nel mediterraneo in attesa di un porto sicuro, oltre al duello Conte-Salvini, con un primo round vinto dal presidente del consiglio, si sta consumando un altro scontro. Sui social, infatti, neanche mezz’ora dopo il via libera del ministro dell’Interno allo sbarco dei 27 minori non accompagnati che si trovavano a bordo dell’imbarcazione, ...

Migranti - Salvini attacca Conte : “Mi ha chiesto lo sbarco di centinaia di migranti su nave ong. Non capisco perché debbano arrivare in Italia” : Nel pieno della crisi che sta portando alla fine del governo M5s-Lega, Matteo Salvini apre un nuovo fronte di polemica. L’obiettivo è il presidente del Consiglio Giuseppe Conte: “Mi ha scritto per lo sbarco di alcune centinaia di migranti a bordo di una nave Ong che è in acque straniere. Gli risponderò garbatamente che non si capisce perché debbano sbarcare in Italia”, ha detto il ministro dell’Interno a Genova, dove con ...

Trivelle - tutte le bugie di Salvini sullo stop : “Migliaia di posti di lavoro persi”. Sono al massimo 870 - “ricollocabili nelle rinnovabili” : Uno degli ultimi terreni di scontro tra Lega e Movimento 5 stelle è stato quello delle Trivelle: una guerra nella quale Matteo Salvini ha duramente attaccato la ‘politica dei no’, arrivando a sostenere, in una recente intervista al Corriere, che se il ministro dell’Ambiente Sergio Costa non avesse prorogato “le concessioni per la ricerca e l’estrazione del petrolio” sarebbero andati in fumo “Migliaia di posti di lavoro”. Premettendo che dal ...

Salvini a Catania - gruppo di contestatori in piazza Duomo : “Siamo tutti terroni”. Ministro : “Mix di centri sociali - estrema sinistra e M5s” : C’è anche un nutrito gruppo di contestatori con cartelli e striscioni ad aspettare il Ministro Matteo Salvini davanti al municipio di Catania. Proprio come accaduto nelle tappe precedenti del tour del vicepremier, a Soverato e a Policoro, i manifestanti intonano cori contro il Ministro dell’Interno: “Siamo tutti terroni“, “Venduto” sono alcuni degli slogan. Momenti di tensione e liti con i supporter del ...

Matteo Salvini - Facebook choc! Ecco cosa sta succedendo alla sua “mitica” pagina : Forse Matteo Salvini non aveva fatto bene i calcoli prima di questo colpo di coda al Governo Conte e all’alleanza gialloverde. Non aveva pensato, infatti, che molti italiani non si sarebbero fidati di questa mossa, che non l’avrebbero appoggiata. A dirlo sono i numeri, ma non quelli dei sondaggi, delle proiezioni elettorali o delle indagini a campione. Lo dicono i numeri della grande macchina del consenso leghista: la rete, i social network. Sta ...

Salvini e la telefonata pre-crisi a Berlusconi : “Mi garantisci che Fi non farà strani patti?” : Prima della rottura con i 5S il leader leghista ha chiamato l’eurodeputato. E il Cavaliere prova a dettare le condizioni: “Serve un’alleanza pre-voto”

La7 - scontro tra Jacopo Fo e il conduttore. “Mi ha tolto la parola - non si fa così. E nessuno in studio ha smentito parole di Salvini su Tav” : Vivace polemica a “L’Aria che Tira”, su La7, tra lo scrittore Jacopo Fo e il conduttore Francesco Magnani. Fo, che è stato ospite della trasmissione anche lo scorso 2 agosto, era stato protagonista di uno scontro con la giornalista Claudia Fusani, la quale smentiva il fatto che i grandi truffatori non finissero in carcere, tesi sostenuta dallo stesso Fo. E quest’ultimo coglie l’occasione per mostrare, dal suo ...

Tav - Salvini : “Mozioni opposizioni? Voteremo quelle che sostengono il futuro”. E attacca M5s : “Mi stupisce chi vuole fermare progresso” : “Ho passato sei ore tutti che dicevano che c’è bisogno di alta velocità, tunnel, gallerie porti e aeroporti: come Lega Voteremo qualsiasi mozione che sostiene il futuro, la crescita e la mobilita”. A rivendicarlo il vicepremier e ministro dell’Interno, Matteo Salvini, nella conferenza stampa al Viminale dopo l’incontro odierno con le parti sociali. E ancora, attaccando il M5s: “Mi stupisce che qualcuno nel ...

Tav - Salvini : “Voto a favore della mozione M5s sarebbe una sfiducia a Conte”. Toninelli : “Minacci chi vuole - governo non cadrà” : Il Tav torna centrale nella discussione politica e il governo, in attesa del voto sul dl Sicurezza bis, si prepara ad affrontare il voto della mozione M5s che impegnerebbe il Parlamento a ridiscutere l’opera sulla quale, nonostante il parere contrario dell’analisi costi-benefici commissionata dal ministero delle Infrastrutture, il presidente del Consiglio ha dato il via libera. Così è proprio Giuseppe Conte a finire al centro delle ...

Gregoretti - Magi (+Europa) : “Migranti redistribuiti in Ue grazie ad accordo raggiunto a vertice di Parigi disertato da Salvini” : “I migranti a bordo della Gregoretti saranno redistribuiti in Europa grazie all’accordo raggiunto al vertice di Parigi, lo stesso che Salvini aveva disertato dicendo che non voleva farsi dare degli ordini”. Così Riccardo Magi di +Europa, commentando lo sbarco dei naufraghi autorizzato oggi, ha ricordato l’assenza dalla Lega dalle discussioni in Ue sul tema immigrazione. “La realtà è che non si vuole governare ...