Sala | «Milan e Inter valutino il recupero di San Siro»

San Siro - la proposta del sindaco Sala a Inter e Milan : “Disponibile anche a vendere lo stadio”. La via per uscire dallo stallo e salvare il Meazza : “Noi siamo disponibili a cedere San Siro, qualora si volesse considerare anche questa ipotesi“. Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, mette sul tavolo esplicitamente la possibilità che Inter e Milan possano comprare lo stadio Meazza per poi rimetterlo a nuovo. Una terza via, per provare a sbloccare uno stallo che ormai va avanti da tempo, con le due società di calcio che finora hanno sempre spinto per l’opzione di un impianto ...

Milano - Sala : disposti a cedere San Siro : 11.57 "A questo punto ci sono due ipotesi sul tavolo: uno stadio nuovo a San Siro o uno stadio a Sesto San Giovanni. Io ne aggiungerei una terza, noi siamo disponibili a cedere San Siro, qualora si volesse considerare anche l'ipotesi di utilizzare la struttura esistente". Lo ha spiegato il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, che precisa:"Ovviamente il Comune con San Siro non vuole farci soldi:siamo disponibilissimi a una valutazione di un ente ...

Scaramucci : Sala - ‘Milano lo ricorda con affetto’ : Milano, 11 set. (AdnKronos) – “Oggi ci ha lasciato Piero Scaramucci, giornalista Rai ed ex direttore di Radio Popolare. Ha raccontato gli anni più caldi del nostro Paese con devozione nei confronti della verità e con straordinaria competenza. Milano lo ricorda con affetto”. Così il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ricorda Pietro Scaramucci, tra i fondatori di Radio Popolare, morto alla clinica Humanitas a Milano ...

San Siro - Sala invita Inter e Milan a sottoporre i progetti ai cittadini : Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha invitato le squadre della città, Milan e Inter, a sottoporre ai cittadini i progetti per il nuovo stadio. “Il mio e’ un invito non un obbligo” ha precisato oggi a margine dell’inaugurazione della Scuola Futuro Lavoro, aggiungendo che “non abbiamo ancora fissato il giorno ma certamente ci vedremo a breve, anche perché mi sembra che il tema stia diventando molto ...

Pd-M5s - Sala : “Escludo allargamento maggioranza. A Milano intesa su battaglie comuni” : “Il centrodestra unito per le prossime amministrative a Milano per fronteggiarmi? Lo trovo giusto, questa città negli ultimi decenni è sempre stata a cavallo tra destra e sinistra. Lontano da me presupporre che il mio attuale consenso porterà a una facile rielezione facile, se decidessi di candidarmi”. Così il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, a margine della conferenza stampa dedicata a ‘Milano Bike City’. “Dopo ...

San Siro - il sindaco Sala : “Inter e Milan condividano il progetto con la città”. I club : “Ancora due settimane” : Il sindaco di Milano Sala interviene con chiarezza nella questione nuovo San Siro. Il progetto che sarà scelto, ha dichiarato, deve essere condiviso con la città. Inter e Milan devono mostrarlo ai cittadini, “altrimenti l’opzione rimane sempre e solo tra un nuovo e teorico stadio e la ristrutturazione di San Siro”. In altre parole, scrive il Corriere Milano, il sindaco ha detto che la dichiarazione di interesse pubblico arriverà solo dopo che la ...

Stadio Milan e Inter - il sindaco Sala chiede chiarezza e trasparenza : Si continua a parlare del nuovo Stadio di Inter e Milan con l’obiettivo che i programmi “siano trasparenti rispetto al processo che vogliono intraprendere”. Sono le dichiarazioni del sindaco di Milano Giuseppe Sala, a margine della presentazione dei finalisti del premio “The Best” della Fifa. “So che le squadre stanno selezionando i progetti, credo che a breve punteranno su uno solo, sara’ ...

Roma : Sala - 'Milano funziona - Capitale in situazione estremamente difficile' : Milano, 22 ago. (AdnKronos) - "Roma ha perso del tempo e si è indebolita sui servizi pubblici generali, è chiaro che quando non ti funzionano bene i trasporti, la pulizia, è difficile poi montare su una storia di successo come stiamo facendo a Milano" dove "trasporti e pulizia funzionano". Così il s