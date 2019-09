Sace | accordo con Confindustria Emilia per internazionalizzazione Pmi 2

Sace : accordo con Confindustria Emilia per internazionalizzazione Pmi (3) : (AdnKronos) - Nel 2018 l’export dell’Emilia Romagna ha registrato una crescita superiore alla media dell’export nazionale (+5,7% rispetto al +3,1% del totale italiano), classificandosi come seconda regione per esportazioni in Italia, dopo la Lombardia. Tra i settori che crescono maggiormente ci sono

Sace : accordo con Confindustria Emilia per internazionalizzazione Pmi (3) : (AdnKronos) – Nel 2018 l’export dell’Emilia Romagna ha registrato una crescita superiore alla media dell’export nazionale (+5,7% rispetto al +3,1% del totale italiano), classificandosi come seconda regione per esportazioni in Italia, dopo la Lombardia. Tra i settori che crescono maggiormente ci sono la meccanica strumentale (+4,7%), i mezzi di trasporto (+7,0%) e quelli in tessile e abbigliamento (+6,4%). Le ...

Sace : accordo con Confindustria Emilia per internazionalizzazione Pmi : Roma, 16 set. (AdnKronos) – Sace Simest, il Polo dell’export e dell’internazionalizzazione del gruppo Cdp, insieme a Confindustria Emilia annunciano la firma di un accordo di collaborazione destinato a sostenere la competitività delle imprese Emiliane associate sui mercati esteri attraverso un migliore accesso ai prodotti e servizi assicurativo-finanziari messi a disposizione dal Polo.L’intesa, infatti, prevede una ...