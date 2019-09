Rugby | Gareth Thomas sieropositivo | William e Harry con lui contro i pregiudizi

Gareth Thomas - ex capitano del Galles di Rugby : “Ho l’HIV” : Gareth Thomas, ex capitano della nazionale Gallese di Rugby sul suo profilo Twitter con un video ha annunciato di essere sieropositivo: "Liberiamoci dalla paura e dai pregiudizi. Avevo molta paura e provavo vergogna, ma ho capito che non serviva a nulla. Grazie ai progressi della medicina ora anche chi ha l'HIV può vivere a lungo".Continua a leggere