Rudy Smaila | Papà mi ha insegnato a non mollare nei momenti No

Fonte : ilgiornale

(Di lunedì 16 settembre 2019) Andrea Conti Il figlio di Umberto porta la sua musica in giro per l'Italia, una passione ereditata dal padre e che è diventato il lavoro della sua vita. Il sogno nel cassetto? Diventareha vissuto all'ombra del padre Umberto, ex Gatto di Vicolo dei Miracoli, cercando di carpire tutti i suoi segreti di attore, cabarettista, conduttore e imprenditore. Poi un giorno, spinto anche dal padre, si è fatto coraggio e si è buttato in prima persona nel mondo della musica. Sposato con Paola, adesso il cantante vuole realizzare il suo ultimo sogno e lo confessa nella nostra rubrica “Figli d'arte”. Come nasce a casa tua l'amore per la musica?“Fin dall'infanzia perché mio padre ha un rapporto molto stretto con la musica. Piano piano ho capito che poteva diventare un lavoro. A soli 19 anni ho subito seguitonelle sue serate e nelle attività imprenditoriali, ...