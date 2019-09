Rod Stewart è guarito dal cancro

Fonte : ilgiornale

(Di lunedì 16 settembre 2019) Alessandro Zoppo Il cantante ha dichiarato nel corso di un evento organizzato dal Prostate Project di aver combattuto per due anni contro un tumore alla prostata Questione di coraggio. Rod, nella sua vita, ne ha avuto tanto: la lunga carriera, i vizi e la popolarità, la famiglia con ben otto figli. Ora la terribile battaglia combattuta contro la malattia. Dopo ilalla tiroide che gli è stato diagnosticato nel 2000, il cantante britannico ha rivelato di essere sopravvissuto ad un tumore alla prostata. La confessione è avvenuta durante una serata del Prostate Project and European Tour Foundation, organizzata al Wentworth Club nel Surrey. “Non lo sa nessuno – ha dichiarato uno dei più grandi cantanti della storia del rock –, ma ho pensato che fosse giunto il tempo di dirlo a tutti. Ora sono fuori pericolo semplicemente perché ho preso il tumore in tempo. Ho ...

