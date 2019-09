Risolto il problema matematico della lotteria infinita senza risposta da 50 anni

Risolto il problema dei bus per gli studenti pendolari di Scoglitti : Il Comune di Vittoria ha Risolto il problema della corsa che, da Scoglitti trasporta gli studenti a Vittoria, in modo da poter prendere la coincidenza

Il problema matematico del 42 è stato Risolto : Il problema matematico del numero 42 ha trovato soluzione. Ci sono voluti un supercomputer globale e un team di matematici coordinato dal Mit, il prestigioso Massachusetts Institute of Technology, e dall'Università di Bristol, ma alla fine l'equazione diofantea del 42 ha avuto risposta. In matematica, un'equazione diofantea (chiamata anche equazione diofantina) è un'equazione in una o più incognite con ...

Yahoo Mail down - email non funziona/ Problema Risolto quasi ovunque : la situazione : Yahoo Mail down: oggi client Mail non funziona. Server ko, impossibile accedere alla posta elettronica: ma la situazione sta pian piano migliorando.

Risolto il problema del pancake (sì - la fisica si occupa anche di questo) : (foto: Nico De Pasquale Photography via Getty Images) Perché se ruotiamo in senso orario del vino in un bicchiere il liquido gira sempre in senso orario mentre se ripetiamo l’operazione con pancake ai mirtilli in una padella, le frittelle del pancake ruotano in senso antiorario? La differenza è dovuta al fatto che mentre il vino è liquido, le frittelle sono solide e il loro maggiore attrito con il contenitore fa sì che la direzione assunta ...

Di Rocco (presidente Federciclismo) : “#metoo? Il problema c’era ma lo abbiamo Risolto” : abbiamo raccontato, nei giorni scorsi, della nascita di un movimento #metoo anche nel mondo del ciclismo. I tedeschi del Team Sunweb hanno preparato un decalogo contro gli abusi dopo la denuncia di 4 cicliste nei confronti di Patrick Van Gamsen, patron di Health Mate. Il Giornale ha deciso di andare a fondo del fenomeno sulle sue pagine. Domenica il quotidiano ospitava l’intervista a Silvio Martinello, oro olimpico ad Atlanta, oggi voce di ...

Migranti - Salvini "Ok a sbarco - problema Risolto" | Procuratore : "Sulla Gregoretti 29 malati - due gravi" : "Nelle prossime ore darò l'autorizzazione allo sbarco perché abbiamo la certezza che i Migranti non saranno a carico dei cittadini italiani". Lo ha detto il ministro dell'Interno. Intanto il Procuratore di Siracusa ha comunicato la relazione degli infettivologi sui 116 Migranti

Salvini : problema Risolto - autorizzerò lo sbarco dei migranti sulla Gregoretti : Il ministro ha annunciato via Facebook che cinque Paesi europei hanno acconsentito ad accogliere i profughi ancora a bordo. "Sul pattugliatore 29 migranti con problemi sanitari. Due sono gravi", ha detto in mattinata il procuratore Scavone. Di Maio: "I nostri militari non sono...