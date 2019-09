Rifiuti : emergenza Bellolampo - attivato tavolo tecnico Comune Arpa e Rap : Palermo, 16 set. (AdnKronos) - attivato un tavolo tecnico fra Arpa, Comune e Rap per arrivare "entro poche ore" ad individuare soluzioni urgenti che permettano di scongiurare il rallentamento della raccolta del Rifiuti a Palermo. E' questo l'esito dell'incontro di stamattina tra l'assessore all'Ambi

Rifiuti : emergenza Bellolampo - attivato tavolo tecnico Comune Arpa e Rap (2) : (AdnKronos) - Già da oggi 100 tonnellate giornaliere di Rifiuti saranno trasferite presso l'impianto della Trapani Servizi. "La prematura saturazione della VI vasca e i tempi lunghi di realizzazione della VII - spiega l'assessore - stanno determinando una evidente situazione di difficoltà a Bellolam

Rifiuti : emergenza Bellolampo - attivato tavolo tecnico Comune Arpa e Rap (2) : (AdnKronos) – Già da oggi 100 tonnellate giornaliere di Rifiuti saranno trasferite presso l’impianto della Trapani Servizi. “La prematura saturazione della VI vasca e i tempi lunghi di realizzazione della VII – spiega l’assessore – stanno determinando una evidente situazione di difficoltà a Bellolampo che in tutti i modi stiamo cercando, in sinergia con la Regione, di evitare che si ripercuota sui ...

Rifiuti : M5S - 'Aumento differenziata? Musumeci camuffa emergenza Palermo' (2) : (AdnKronos) - "Troviamo inopportune - aggiungono - le dichiarazioni di Musumeci in giornate nelle quali Palermo rischia davvero il collasso per colpe che ricadono non solo sulla Regione in generale, ma proprio su di lui, nella qualità di commissario delegato per l’emergenza Rifiuti. Tra gli interven

Rifiuti : M5S - 'Aumento differenziata? Musumeci camuffa emergenza Palermo' : Palermo, 10 set. (AdnKronos) - I dati sulla raccolta differenziata in aumento? Solo un "escamotage di Musumeci per camuffare l’emergenza di Palermo e delle grandi città". Così i deputati regionali del M5S e componenti della commissione Ambiente Ars Giampiero Trizzino, Stefania Campo, Nunzio Di Paola

Rifiuti : M5S - ‘Aumento differenziata? Musumeci camuffa emergenza Palermo’ : Palermo, 10 set. (AdnKronos) – I dati sulla raccolta differenziata in aumento? Solo un “escamotage di Musumeci per camuffare l’emergenza di Palermo e delle grandi città”. Così i deputati regionali del M5S e componenti della commissione Ambiente Ars Giampiero Trizzino, Stefania Campo, Nunzio Di Paola e Valentina Palmeri, commentano i dati diffusi ieri dalla presidenza della Regione siciliana. “Palermo al 19% di ...

Rifiuti : Sc - 'aspettiamo piano concreto per superare emergenza Bellolampo' : Palermo, 5 set. (AdnKronos) - "Oggi abbiamo avuto un proficuo confronto con l’amministrazione sulle vicende legate all’emergenza Rifiuti. Malgrado alcune criticità rassicuriamo la nostra comunità cittadina, ad esempio, sull’inesistenza di preoccupazioni sanitarie relative ai Rifiuti che vengono stoc

Rifiuti : emergenza discarica Bellolampo - opposizione 'troppe aree oscure' : Palermo, 5 set. (AdnKronos) - "La relazione di oggi dell'assessore Catania non ci ha convinto per nulla. Restano troppe aree oscure in questa vicenda e non abbiamo capito bene quali saranno i tempi per risolvere questo problema gravissimo per i palermitani". Così Igor Gelarda, capogruppo della Lega

Rifiuti : emergenza Bellolampo - ordinanza Comune per eliminare 9mila tonnellate (4) : (AdnKronos) - Infine, Rap viene autorizzata al deposito preliminare di ecoballe del sopravaglio presso un’area interna alla piattaforma impiantistica denominata area 'ex inerti' con le prescrizioni già recentemente previste dall’Arpa. "Con questa ordinanza, che sarà sottoposta alla firma del sindaco

Rifiuti : emergenza Bellolampo - ordinanza Comune per eliminare 9mila tonnellate (3) : (AdnKronos) - La Rap inoltre è autorizzata a depositare presso la VI vasca, attualmente esaurita, il sottovaglio biostabilizzato opportunamente miscelato a terre ed inerti in quantità di almeno il 50% al fine di realizzare la copertura definitiva delle stessa vasca, regolarizzando i profili per la s

Rifiuti : emergenza Bellolampo - ordinanza Comune per eliminare 9mila tonnellate : Palermo, 4 set. (AdnKronos) - Un tavolo permanente, presieduto dall'assessore comunale all'Ambiente Giusto Catania, e un'ordinanza sindacale per liberare l’area del TMB di Bellolampo di circa 9mila tonnellate di Rifiuti. Sono questi i primi interventi messi in atto dall'amministrazione comunale di P

Rifiuti : emergenza Bellolampo - ordinanza Comune per eliminare 9mila tonnellate (2) : (AdnKronos) - Oggi gli uffici dell’assessorato all’Ambiente hanno predisposto un’ordinanza sindacale, ai sensi dell’art. 191 del testo unico ambientale, che hanno inviato all’Arpa e all’Asp per il parere di competenza. L'obiettivo è eliminare parzialmente alcune delle criticità. In primo luogo, Rap

Rifiuti : emergenza Bellolampo - ordinanza Comune per eliminare 9mila tonnellate (4) : (AdnKronos) – Infine, Rap viene autorizzata al deposito preliminare di ecoballe del sopravaglio presso un’area interna alla piattaforma impiantistica denominata area ‘ex inerti’ con le prescrizioni già recentemente previste dall’Arpa. “Con questa ordinanza, che sarà sottoposta alla firma del sindaco Leoluca Orlando appena giungeranno i pareri di Arpa e Asp – spiega Catania – l’area del ...

Rifiuti : emergenza Bellolampo - ordinanza Comune per eliminare 9mila tonnellate : Palermo, 4 set. (AdnKronos) – Un tavolo permanente, presieduto dall’assessore comunale all’Ambiente Giusto Catania, e un’ordinanza sindacale per liberare l’area del TMB di Bellolampo di circa 9mila tonnellate di Rifiuti. Sono questi i primi interventi messi in atto dall’amministrazione comunale di Palermo per fronteggiare l’emergenza Rifiuti nella discarica di Bellolampo. “Stiamo collaborando ...