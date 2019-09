Fonte : ilnapolista

(Di lunedì 16 settembre 2019) Cercarein estate, con l’attacco che ilha a disposizione è stato un. Lo scrive. Nel reparto di attacco la concorrenza è forte. C’è Lozano reduce da una buona prestazione sabato, contro la Sampdoria, schierato a sorpresa da Ancelotti anche se era tornato da poche ore dall’impegno statunitense con la nazionale. C’è Llorente che si è presentato bene con l’assist per il gol di Mertens al primo pallone toccato in campo. Ci sono i lampi di talento di Younes e i recuperi di Insigne e Milik. Scrive il quotidiano: “Con il senno di poi, anche se la stagione è appena iniziata, sembra unche il club azzurropassato l’estate all’inseguimento di. La squadra sta dimostrando infatti di avere un attacco completo, versatile e competitivo: in attesa ovviamente di esami più impegnativi”. L'articolo ...

LelloConso : RT @napolista: Repubblica: è un paradosso che il Napoli abbia cercato Icardi con l’attacco che ha Ci sono Lozano, Llorente, Younes, Insign… - napolista : Repubblica: è un paradosso che il Napoli abbia cercato Icardi con l’attacco che ha Ci sono Lozano, Llorente, Youne… - sosratio : @icebergfinanza @repubblica Il paradosso sarà che le borse saliranno, mentre l'economia reale col petrolio a 100 do… -