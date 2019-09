Renzi chiama Conte e gli annuncia il suo addio al Pd | “Garantirò l’appoggio al governo”

Renzi chiama Conte e ufficializza la decisione di abbandonare il Pd : Matteo Renzi ha ufficializzato al premier Giuseppe Conte in un colloquio telefonico la sua decisione di abbandonare il Pd per creare gruppi autonomi. L'ex premier democratico, riferiscono fonti parlamentari, ha ribadito al premier che continuerà a sostenere convintamente il governo. Domani, prima in un'intervista ad un quotidiano poi dal salotto di Porta a Porta, spiegherà le ragioni politiche per le quali ha deciso di ...

Governo : Renzi - ‘Salvini? da oggi si chiama Passato’ : Roma, 4 set. (AdnKronos) – “Un mese fa il Ministro dell’Interno Salvini chiedeva ‘pieni poteri’ per andare a elezioni, da solo, contro tutti. Lo faceva in spiaggia, tra cubiste e mojiti, senza alcun riguardo alle prerogative costituzionali del Presidente della Repubblica e delle altre Istituzioni”. Lo scrive Matteo Renzi su twitter. “Mentre Salvini esprimeva questi raffinati concetti, il suo ...

"Noi non ci saremo". Renzi si chiama fuori dal nuovo governo : “Mi sembra saggio che nessuno di noi stia dentro il governo, io non ci sarò. Nessuno di noi chiede la benché minima poltrona, anche quella di commissario”. Così Matteo Renzi, senatore Pd ed ex premier, ai microfoni di Radio 24.“Questo dibattito è politichese: il governo populista ha fallito. Per 14 mesi ci hanno detto che loro erano la speranza e avrebbero rivoluzionato l’italia, dicevano ...

Ingroia diffida Renzi : “Non può chiamare suo partito Azione civile - vuole scipparci nome” : Antonio Ingroia, fondatore di Rivoluzione civile (poi diventato Azione civile) diffida Matteo Renzi dalla possibilità di usare come nome per il suo movimento - in caso di scissione dal Pd - proprio quello di Azione civile. "Tentano di scippare il nostro nome, è una notizia che ci indigna e scandalizza”, fa sapere il movimento dell'ex magistrato attraverso una nota.Continua a leggere

