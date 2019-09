Real Madrid | attesi 820 milioni di ricavi nel 2019 2020

Real Madrid - Florentino Perez : “Dobbiamo recuperare la fame di trionfi” : “La scorsa stagione non è andata come volevamo. Questa squadra arrivava dall’aver vinto tutto, per cui sembrava impossibile. Ci è mancata l’intensità necessaria, tutti abbiamo fatto autocritica perché dobbiamo ribaltare la situazione”. Così il presidente del Real Madrid, Florentino Perez, nel suo intervento all’assemblea generale dei soci del club. “La sfida è continuare a vincere in uno scenario sempre ...

Liga - dove vedere Real Sociedad-Atletico Madrid in Tv e in streaming : Non poteva iniziare meglio il campionato per l’Atletico Madrid, a punteggio pieno con tre vittorie in altrettante partite, unica squadra a esserci riuscita in Liga. Pur con la consapevolezza di come la stagione sia ancora lunga, a rinfrancare ulteriormente i Colchoneros c’è il rendimento di Real Madrid e Barcellona, a sorpresa finora a centro classifica. […] L'articolo Liga, dove vedere Real Sociedad-Atletico Madrid in Tv e in ...

Liga - il Real Madrid ospita il Levante : gara live su DAZN : Archiviata la pausa per le Nazionali, riprende anche la Liga che finora non ha mancato di regalare sorprese. Tra queste, c’è certamente il rendimento del Real Madrid: nonostante la campagna acquisti faraonica, i “blancos” hanno rimediato solo due pareggi in altrettante gare di campionato. Tornare alla vittoria sarebbe quindi importante anche per affrontare al meglio […] L'articolo Liga, il Real Madrid ospita il Levante: ...

Real Madrid - dalla “cantera” 200 mln di ricavi : il doppio del Barça : Real Barcellona ricavi cantera – Quello del Real Madrid e della sua cantera è un binomio che, negli ultimi 10 anni, ha portato nelle casse dei “Blancos” ben 214 milioni di euro. Lo scrive “El Economista”, spiegando che Alvaro Morata è stato quello che ha fatto incassare di più alle Merengues: 56 milioni di euro. […] L'articolo Real Madrid, dalla “cantera” 200 mln di ricavi: il doppio del Barça è stato Realizzato da Calcio e Finanza - ...

Infortunio Modric - emergenza in casa Real Madrid : si ferma il centrocampista : Infortunio Modric – Allarme infortuni in casa Real Madrid, l’ultimo a fermarsi è stato il centrocampista Luka Modric, la comunicazione è arrivata direttamente dal sito dei Blancos. Il croato ha riportato un problema all’adduttore della gamba destra e verrà valutato giorno dopo giorno, Modric sarà sicuramente assente contro il Levante e nella sfida di Champions League contro il Psg. I Blancos dovranno rinunciare anche a ...

Calcio - Luka Modric KO. Lesione all’adduttore della gamba destra per il centrocampista del Real Madrid : La nuova stagione del Real Madrid doveva essere quella del riscatto, ma le cose per il club spagnolo non sono di certo iniziate nel migliore dei modi. Dopo i soli cinque punti racimolati nelle prime tre partite della Liga i ragazzi del ct Zinedine Zidane stanno preparando la sfida casalinga contro il Levante ma dalle qualificazioni per i prossimi europei giungono ulteriori cattive notizie. Il croato Luka Modric, impegnato nel match di lunedì ...

Real Madrid - le rivelazioni di Florentino Perez : “abbiamo provato a prendere Lewandowski e Pogba” : Il presidente del Real Madrid ha parlato dell’ultima finestra di mercato, rivelando di averci provato concretamente per Lewandowski e Pogba Due assalti andati entrambi male, risolti con un nulla di fatto. Il Real Madrid ha provato a prendere Lewandowski e Pogba nell’ultima finestra di mercato estiva, ma sia il Bayern Monaco che il Manchester United hanno fatto muro. AFP/LaPresse A rivelarlo è Florentino Perez al termine della ...

Real Madrid - Florentino Perez sul mercato : “mai investito così tanto” : Inizio di stagione non entusiasmante per il Real Madrid, i Blancos in Liga hanno conquistato solo 5 punti frutto di 1 vittoria e due pareggi, il presidente Florentino Perez ha deciso di mandare un messaggio all’allenatore Zinedine Zidane, la squadra è attrezzata per ben altri obiettivi. “Non abbiamo mai investito cosi’ tanto nell’acquisto di giocatori, anche se avevamo gia’ una grande squadra. Riacquisteremo ...

Real Madrid - Sergio Ramos : “Bale merita rispetto - il tempo sistemerà tutto. Torneremo a vincere” : “Sì ??abbiamo smesso di vincere, ma non c’è un componente della squadra che è stanco di vincere, è solo qualcosa che è successo e dobbiamo ripristinare e riavviare il tutto per ripartire. Ora abbiamo nuovi calciatori in squadra. Saremo sempre concentrati per l’obiettivo unico, la vittoria. Dobbiamo sbarazzarci di una brutta stagione e dimostrare di avere ancora più fame di vincere e di competere”. Queste le parole ...

Real Madrid - James Rodriguez : “Spero che sia la mia stagione - con Zidane siamo felici” : “Spero che questa sia la mia stagione al Real Madrid. Il rapporto con Zidane? Stiamo bene e siamo felici”. Sono le parole di James Rodriguez ai microfoni del programma ‘El Chiringuito’. Si è parlato tanto del calciatore in uscita dai blancos e molto vicino a Napoli e Atletico Madrid, ma alla fine il colombiano è rimasto alla Casa Blanca pronto a giocarsi le proprie carte.L'articolo Real Madrid, James Rodriguez: ...

Fanatics gestirà la vendita al dettaglio del Real Madrid : Il Real Madrid ha rinnovato nel 2019 il proprio contratto di sponsorizzazione con Adidas. Il club spagnolo ha prolungato per altri otto anni il rapporto con la società tedesca, fino al 2028. Per quanto riguarda le cifre, il contratto prevede un fisso superiore ai 100 milioni di euro annui (si ipotizza tra i 110 e […] L'articolo Fanatics gestirà la vendita al dettaglio del Real Madrid è stato Realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e ...

Rocero su As : é Fabian Ruiz la soluzione per il centrocampo del Real Madrid : Rocero critico su As nei confronti di Zidane che a suo dire ha fatto i propri interessi invece di quelli del Real Madrid lasciando la squadra sguarnita a centrocampo dove ci sono solo 4 uomini. Pertanto, continua Rocero, è chiaro che i Blancos debbano guardare sul mercato per cercare di porre rimedio alla situazione, Ma non richieste improbabili e impossibili come Pogba, è inutile trattare con chi non ha voglia di farlo. Di soluzioni ideali per ...

Real Madrid - van de Beek arriverà nel 2020 : L’arrivo di Donny van de Beek sembra solo rimandato. Il centrocampista olandese dell’Ajax è stato più volte accostato ai Blancos nell’ultima sessione di mercato. Uno degli ostacoli al suo arrivo è stato il tecnico Zinedine Zidane, che alla proprietà ha chiesto solo ed esclusivamente Paul Pogba, rifiutando le alternative. Il nazionale francese, alla fine, non è arrivato. Mentre, secondo ‘As’, l’operazione ...

Real Madrid - Bale non si nasconde : “non sono felice di essere rimasto - ma almeno ora gioco…” : Gareth Bale, rimasto al Real Madrid, fa chiarezza dopo le turbolenze dei mesi passati: il gallese non è felice di essere rimasto, ma almeno è ritornato a giocare Il rapporto fra Gareth Bale e il Real Madrid è naufragato negli ultimi mesi. L’esterno gallese, acquistato per 100 milioni dal club spagnolo nel 2013, è stato sempre un membro fondamentale della rosa, fin quando qualche attrito di troppo con Zinedine Zidane e la piazza che ...