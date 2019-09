Razzismo a Verona – La Società attacca | etichetta razzista scucita Rispetto per i

Repubblica : Balotelli tratta con il Verona ma c’è il problema Razzismo : Il futuro di Mario Balotelli potrebbe essere il Verona . Mino Raiola sta tratta ndo con il club veneto, che sarebbe intenzionato ad acquistare il suo assistito. Repubblica scrive che però ci sono diversi problemi da risolvere. Innanzitutto il fatto che SuperMario, che non gioca in Italia da tre anni, chiede uno stipendio tra i 3,5 e i 4 milioni netti a stagione. Cifre che sono fuori parametro per il Verona , che non intende sborsarle. Ci sono poi ...

Razzismo sul treno Milano-Verona : "Negro del ca**o - fammi vedere il biglietto" - VIDEO : Il governo gialloverde si ostina a negare la deriva razzista in cui l'Italia sta sprofondando sempre più velocemente, in parte perchè fomentata anche dai continui commenti ed attacchi che arrivano proprio dai vertici del governo di Giuseppe Conte, ma la quotidianità in cui viviamo ci restituisce un'immagine ben diverse di quella promossa da Matteo Salvini & co.L'ultimo gravissimo episodio documentato si è verificato a bordo di un treno lungo ...

Tamara Wilson - il soprano protesta contro l’Aida all’Arena di Verona : “Non mi farò truccare il volto di nero - è Razzismo istituzionalizzato” : “Non mi farò truccare per fare Aida, sarà la prima volta in 106 anni in cui il volto di Aida non sarà dipinto di nero: è una cosa sbagliata e non voglio continuare a farla”. Il soprano Tamara Wilson protesta contro l’opera di Giuseppe Verdi “politicamente scorretta” perché prevede che la protagonista, Aida, sia nera. E pazienza se parliamo di una schiava etiope in Egitto. O se l’allestimento in questione, in programma quest’estate all’Arena di ...