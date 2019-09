«Radioactive» | Rosamund Pike è il premio Nobel Marie Curie

Fonte : gqitalia

(Di lunedì 16 settembre 2019) Nuovo ruolo femminile forte per, che aggiunge alla sua galleria di ritratti anche la scienziataa cui si deve la scoperta della radioattività. Di quicome titolo, della pellicola di cui Working Title ha appena rilasciato il teaser trailer, presentato al Toronto Film Festival 2019. L’attrice, che dopo il successo di Gone Girl – L’amore bugiardo, ha collezionato in questi cinque anni una decina circa di titoli, tra cui Hostiles (2017) e A private war (2018), questa volta si è calata neo panni (d’epoca) diMaria Skłodowska, chimica di origine polacca. Accanto a Rosamud, nel cast ci sono Sam Riley (On the Road; Maleficent) nei panni del marito Pierree Anya Taylor-Joy (Split; Glass) è la loro figlia Irene., la trama ufficiale Dagli anni 1870 all’era moderna,...

