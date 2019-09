Quarto royal baby in arrivo | Kate Middleton incinta | la rivelazione della piccola

Fonte : tvzap.kataweb

(Di lunedì 16 settembre 2019) I rumors attorno alla famiglia reale britannica sono così tanti che è difficile farsi strada da voci diffuse dal palazzo e altre completamente inventate. Questa però sembra avere una fonte più che attendibile, se non fosse altro perché arriva da una bambina di 4 anni: Charlotte di Cambridge, secondogenita die William e quarta in linea di successione al tronobisnonna Elisabetta dopo il nonno Carlo, il papà William e il fratello maggiore George. Charlotte ha cominciato da qualche giorno a frequentare la stessa scuola del fratello George e proprio a scuola pare sia stata sentita da una maestra di sostegno mentre ad alta voce diceva ai suoi compagni «Mummy is having another girl», ovvero «Mamma aspetta un’altra bambina» come rivela il magazine New Idea. Una nuova principessa ino le speranze di una bambina di avere presto una sorellina? Charlotte, il primo ...

Affaritaliani : Kate Middleton incinta del quarto figlio: ultime notizie-ROYAL FAMILY NEWS -