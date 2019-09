Fonte : huffingtonpost

(Di lunedì 16 settembre 2019) Si torna a parlare di legge elettorale. Ma questa volta a farlo non è una minoranza di nostalgici della prima Repubblica, ma le stesse forze che compongono il nuovo governo, fino a poco tempo fa fautrici del maggioritario.Peraltro componenti importanti e influenti delle stesse non sono affatto convinte del proporzionalismo. E’ quindi necessario fare il punto su questa vicenda che si prospetta assai intricata e incerta.A cosa dobbiamo questa positiva seppur parziale conversione verso il proporzionalismo? In effetti il Rosatellum in predi una riforma costituzionale che dimezza il numero dei parlamentari renderebbe evidente anche ai ciechi la propria incostituzionalità, perché, incrementando l’ampiezza dei collegi accrescerebbe la distanza fra gli eletti e gli elettori, comprimerebbe oltre misura il pluralismo politico, approfondirebbe ...

mchiaratv : RT @AugustoMinzolin: Ci sono due logiche.Quella di Renzi:proporzionale e scissione del Pd per aumentare la capacità di rappresentanza del c… - egidioCA : RT @HuffPostItalia: Proporzionale sì, ma senza sbarramento - HuffPostItalia : Proporzionale sì, ma senza sbarramento -