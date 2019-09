Podcast Chiamate il Coach Book Therapy | la lettura come psicoterapia

Podcast Chiamate il Coach. Faccio carriera - anzi no : mollo tutto e rifaccio il cv : Le vacanze o un weekend lungo offrono il vantaggio di avere un po’ di tempo lontano dalla scrivania per analizzare con calma la propria vita lavorativa da una certa distanza e in tutte le sue pieghe. Lo stesso vale per chi è fresco di studi che da settembre vuole affacciarsi sul mondo del lavoro. Qualunque sia la situazione di partenza, se si vuole cambiare la propria condizione lavorativa è necessario fare un’approfondita analisi delle ...

Podcast Chiamate il Coach : Radical Self Love - come imparare ad amarsi : Sembra scontato che ci si ami e forse per buona parte della popolazione mondiale è così. Ma quando si va a fondo nell’argomento si scopre che spesso non si sa di che cosa si sta parlando quando si parla di amore per se stessi. L’amore per se stessi spesso viene confuso con il prendersi cura del proprio corpo, con grooming, la cura del look. Avere cura del sé esterioe è una parte infinitesimale del volersi bene. amarsi è correlato ...

Podcast Chiamate il Coach : Il viaggio come terapia : Viaggiare è un atto di cura verso se stessi. Che sia per cambiare scenario (anche emotivo) o per conoscere nuove culture (passando attraverso se stessi e i propri limiti), viaggiare è la risposta a una domanda intima, spesso inconscia. Lo scrittore John Steinbeck coglie perfettamente il senso della travel therapy nel suo aforisma, Non sono le persone che fanno i viaggi, sono i viaggi che fanno le persone. Perché ognuno di noi ha un paesaggio ...

Podcast Chiamate il Coach : Fine di una storia (e la sua playlist) : Dopo l’abbronzatura, quello della Fine di un amore è un tema tristemente d’attualità, in estate. Stando alle statistiche, infatti, Natale e le vacanze sarebbero i due momenti più critici dell’anno per le coppie. Ma al di là della stagione, la Fine di un amore è sempre un lutto ed è soggetta a tutte le fasi di rielaborazione classiche del caso. Tanto per cominciare, se è vero che l’amore e le sostanze stupefacenti ...