Piero Pelù e Gianna Fratta sposi | «Ne faremo e vedremo delle belle | ragazzacci!»

Fonte : vanityfair

(Di lunedì 16 settembre 2019)Che i fiori d’arancio fossero nell’aria si era capito lo scorso giugno, quando le pubblicazioni di matrimonio non avevano lasciato dubbi sulle intenzioni didi compiere il grande passo, e così è stato: il cantante ha detto «sì» a, direttrice d’orchestra e pianista. La cerimonia, in forma civile, sabato 14 settembre a Firenze, a Palazzo Vecchio, davanti al sindaco Dario Nardella. Gli, 57 anni lui, 46 lei, sono arrivati insieme, a bordo dell’Alfa Romeo d’epoca del cantante, addobbata a festa. «Secondo voi vado bene per le lacrime di mia madre?» ha twittatopoco prima del matrimonio. Il cantante ha scelto un look rock, come è nel suo stile da sempre: capelli spettinati, ...

giuuk : Il sì di Piero Pelù con la moglie è su Instagram - livelifeVale : RT @RadioItalia: Piero Pelù si è sposato: a Firenze il sì con Gianna Fratta! Congratulazioni ??? - pippomec : Come marcia nuziale avranno suonato Gioconda? 'No, no, non te lo do l'anello' e come promessa 'Ti giuro l'amore ma… -