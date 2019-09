Piccole donne | cast all star per la quarta riduzione cinematografica – Il trailer

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di lunedì 16 settembre 2019)ritornano. Ladel celebre racconto di Louise May Alcott è a firma Greta Gerwig (Lady Bird) e uscirà in Italia il 30 gennaio 2020 (negli Stati Uniti il 25 dicembre 2019). La Sony ha rilasciato ilitaliano, lunghetto e copioso, che sembra ricalcare chiaramente la struttura di base del romanzo. Le quattro sorelle March, padre al fronte durante la guerra di secessione e loro a casa con mamma, ma determinate ad ottenere una futura indipendenza sociale ed economica. Jo, qui Saoirse Ronan nel ruolo che fu di Katherine Hepburn nel ‘33, June Allison nel ‘49 e Winona Ryder nel ‘94, è ovviamente la più ribelle e cercherà di diventare scrittrice; Meg è la sorella più grande e generosa interpretata da Emma Watson; l’emergente Florence Pugh è Amy; mentre la cagionevole di salute Beth ha il viso e il corpo di Eliza Scanlen, già adolescente malata ...

