Petrolio | il prezzo schizza del 10% Gli Stati Uniti toccano le riserve

L'attacco alle raffinerie saudite fa volare il prezzo del Petrolio :

Riad perde greggio - gli Usa accusano l'Iran. Timori per il prezzo del Petrolio : Il Golfo Persico torna a infiammarsi. Perché colpire l’oro nero del Regno Saud è una minaccia ancor più grave del sequestro di una petroliera o un drone abbattuto. Il segretario di Stato Usa Mike Pompeo ha accusato l’Iran per gli attacchi agli impianti petroliferi sauditi, affermando che Teheran “ha lanciato un attacco senza precedenti alle forniture energetiche mondiali”.Una destabilizzazione ...

Quotazione Petrolio Brent Settembre 2019 : ultime notizie - previsioni e prezzo in tempo reale : Qual è la Quotazione del Petrolio Brent nel mese di Settembre 2019? Il Petrolio Brent riguarda un raggruppamento di 19 campi petroliferi diversi nel mare del Nord. Nonostante sia solo una piccola parte di produzione del Petrolio nel mondo, questo tipo di Petrolio viene preso come riferimento a livello internazionale, in questo modo, la maggior parte dei petroli che vengono estratti nel mondo deve la sua Quotazione indicizzata proprio al Petrolio ...

Quotazione Petrolio Brent Agosto 2019 : aggiornamenti su prezzo in tempo reale e previsioni : Il Petrolio Brent determina il 60 % di tutto il mercato, nonostante una produzione nettamente limitata e una composizione meno pregiata rispetto al WTI, che vanta una minore produzione di zolfo. DI seguito vengono presentatigli aggiornamenti sul prezzo del Petrolio Brent per Agosto 2019 e le previsioni in tempo reale. Quotazione Petrolio Brent Agosto 2019: aggiornamenti sul prezzo Nonostante il WTI risulti qualitativamente migliore rispetto al ...

Quotazione Petrolio Brent Agosto 2019 : aggiornamenti su prezzo in tempo reale e previsioni : Il Petrolio Brent determina il 60 % di tutto il mercato, nonostante una produzione nettamente limitata e una composizione meno pregiata rispetto al WTI, che vanta una minore produzione di zolfo. DI seguito vengono presentatigli aggiornamenti sul prezzo del Petrolio Brent per Agosto 2019 e le previsioni in tempo reale. Quotazione Petrolio Brent Agosto 2019: aggiornamenti sul prezzo Nonostante il WTI risulti qualitativamente migliore rispetto al ...