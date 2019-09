Perché sulla giustizia Salvini si gioca il futuro e il Pd l’osso del collo

Salvini sulla rottura con i Cinque Stelle : "Ora tassano chi preleva soldi dal conto. Ecco Perché ho lasciato" : "Il primo partito ha il 33 per cento. Se si andasse alle elezioni sarebbe votato da un terzo degli italiani. Vi rendete conto che siamo esclusi dai giochi di Palazzo, sia da Roma che da Bruxelles. È un insulto alla democrazia. Ma io sono orgoglioso che qualche trombone ci teme". Matteo Salvini comme

Stimato cardinal Bassetti - Perché sulla mia vita dovrebbe decidere Lei? : Stimato cardinal Bassetti,non appena insediato il nuovo governo, e a poco più di una settimana dalla prossima sentenza della Corte costituzionale sul caso Cappato, Ella ha voluto schierare tutta la potenza spirituale e mondana della Chiesa cattolica gerarchica italiana per ribadire la pretesa che sulla vita di ciascuno (perché il fine vita è parte della vita) il potere di decidere sia della sua Chiesa, anziché del ...

Missione indiana Chandrayaan-2 : Perché atterrare sulla Luna è così difficile? : L’India punta alla Luna ma la strada sembra più tortuosa del previsto: lo dimostra il tentativo di atterraggio non riuscito del lander Vikram della Missione Chandrayaan-2. Lo scorso 6 settembre, dopo essersi separato dalla sonda madre, Vikram ha iniziato la sua discesa sul suolo Lunare ma – ricorda Global Science – a pochi secondi dal touchdown le comunicazioni con il centro di controllo di Bengaluru sono andate perse. L’agenzia ...

M5s - il senatore Di Nicola : “Ecco Perché dirò Sì al governo Conte 2 e mi fido del voto sulla piattaforma Rousseau” : E’ stato tra i primi a difendere la linea di Beppe Grillo e a chiedere di far partire un dialogo con il Partito democratico. Oggi, a meno di 24 ore dalla consultazione sulla piattaforma Rousseau, il senatore M5s Primo Di Nicola annuncia che voterà Sì al governo Conte 2. “sulla base di un contratto condiviso abbiamo governato con una Lega francamente indigeribile“, dice a ilfattoquotidiano.it, “non vedo perché non si possa ...

Formula 1 - Chris Horner senza peli sulla lingua : “vi dico perchè abbiamo deciso di sostituire Gasly” : Il team principal della Red Bull ha spiegato i motivi che hanno spinto la scuderia a sostituire Gasly con Albon nel corso della pausa estiva Il mercato in vista del Mondiale 2020 è in fermento, sono tanti gli annunci che in questi giorni stanno movimentando il paddock, considerando che manca ormai poco al termine di questa stagione. photo4/Lapresse Chi ha invece scelto di anticipare i tempi è stata la Red Bull, che ha cambiato pilota nel ...

Tredici 3 : Le Critiche Sulla Nuova Stagione. Ecco Perchè! : Tredici 3: la terza stagione della serie, parte già con una serie di polemiche. Il pubblico televisivo non ha mandato giù la fine che è stata scelta dagli sceneggiatori per Bryce! Tredici è la serie tv targata Netflix che ha appassionato adolescenti e non solo. Quest’ultima, però, che sta giungendo alla sua terza stagione (che inizierà il 23 agosto), ha sollevato tantissime polemiche per via della scena del suicidio della protagonista, ...

Enrico Mentana - la clava sulla crisi : "La fine della politica. Lega - Pd e M5s - Perché finirà male" : Poche righe, su Facebook, bastano a Enrico Mentana per riassumere tutto lo stupore di gran parte degli italiani che da Ferragosto sta assistendo alla "crisi di governo più pazza del mondo". "Sono solo io a credere che non stiamo assistendo a uno spettacolo edificante, comunque vada a finire? - esord

Si prepara la scritta sulla lapide da vivo Perché vuole far sapere a tutti alcune cose della sua vita : Un uomo di 83 anni , di Padova in perfetta salute, ha deciso di preparare già tutto per il suo funerale relativamente alla lapide. Così ha acquistato il loculo e anche il marmo dove fare su l’incisione. Poi ha pensato alla scritta e ha già fatto incidere il tutto. La sua lapide riporterà questa scritta: “ vita sessuale sofferta, non perdono Flavia, Ceneri sue no qui . E poi , ha fatto aggiungere l’anno di nascita mentre al posto dell’anno di ...

Perché alcune parole ci restano sulla punta della lingua? : unsplash.com “L’animale più lento al mondo… Massì, dai, quello che c’è anche in Zootropolis… P, p, di. Cavolo, ce l’ho sulla punta della lingua!”. sulla punta della lingua, sì, ma quel dannato bradipo non ne vuole sapere di uscire dalla bocca. Un fenomeno linguistico molto curioso questo, che chiama in causa il modo in cui il linguaggio viene elaborato a livello cerebrale. Sì, Perché da una prospettiva neurolinguistica il linguaggio è l’esito di ...

Sergio Mattarella - il Perché dell'imbarazzante silenzio sulla crisi di governo : Sergio Mattarella lascia che si alzi la tensione. Quella degli altri. Lui se ne resta alla Maddalena, in vacanza. Muto come solo i siciliani sanno essere. Fedele al programma concordato con la Marina Militare, ieri pomeriggio si è fatto un giro tra le isolette dell' arcipelago a nord della Sardegna,

Crisi di governo - Buffagni (M5s) : “Salvini ha tradito Perché non ha voluto cambiamento. Sulla giustizia voleva riforma alla Berlusconi” : “La parola data per me ha un valore al contrario di quella dei Giuda” così su facebook il sottosegretario M5s Stefano Buffagni: “Chi tradisce gli italiani una volta lo rifarà ed è questo che fa male agli italiani. perché ha tradito gli italiani? perché serve vera volontà di cambiamento per tagliare le poltrone che finanziano i partiti ed i debiti, serve coraggio per fare una riforma della giustizia vera e non alla Berlusconi ...

Vittorio Feltri sulla crisi di governo : "Matteo Salvini non è scemo - ecco Perché non rompe" : Una nuova giornata convulsa, scandita da incontri e note ufficiali. Prima il faccia a faccia tra il premier Giuseppe Conte e Matteo Salvini, dunque il presidente del Consiglio al Quirinale per un incontro definito "interlocutorio" con Sergio Mattarella. Poi arriva il tempo delle note di partito. Pri

Perché il Giappone spinge sulla ricerca degli embrioni chimera : (foto: Getty Images) Hiromitsu Nakauchi è un nome abbastanza noto nel campo della ricerca biologica di frontiera, quella per intenderci delle più discusse. Perché il suo nome negli ultimi tempi è stato legato soprattutto a gli studi sugli embrioni chimera, ovvero che contengono materiale genetico di diversa provenienza. Ma che non viene dalla stessa specie, come accadde per esempio per le scimmie mosaico presentate nel 2012. Lo scienziato ...

Klopp senza peli sulla lingua - lo sfogo del tecnico del Liverpool : “non capisco perchè in Inghilterra iniziamo così presto” : Klopp non ci sta: il duro sfogo del tecnico dei Reds sull’inizio troppo precoce delle attività in Inghilterra E’ tutto pronto per la sfida di Supercoppa Inglese tra Liverpool e Manchester City. I calciatori tornano in campo per il Comunitu Shield, ma non mancano le polemiche. Jurgen Klopp, tecnico dei Reds, non ha infatti nascosto un certo disappunto: “non capisco perchè in Inghilterra cominciamo così presto rispetto agli ...