Pensioni | per Damiano PD Q100 è sostenibile | nuova proposta sull' uscita a 63 anni

Pensioni : inizia il countdown per la manovra - Quota 100 verso la conferma : Resta alta l’attenzione sulla riforma delle Pensioni mentre parte il countdown che porterà alla nuova manovra economica e finanziaria, la prima del governo giallo-rosso guidato dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Con il nuovo esecutivo si è definitivamente allontanato il rischio di ricorrere all’esercizio provvisorio che avrebbe certamente messo a rischio le misure varate dal precedente governo giallo-verde come la Quota 100 e il ...

Pensioni ultime notizie : Inps contro RdS per Quota 100 - Tridico “sorpreso” : Pensioni ultime notizie: Inps contro RdS per Quota 100, Tridico “sorpreso” Sul fronte Pensioni ultime notizie riguardano Quota 100, che continua a far discutere, ma più che le parole sono i numeri a essere utilizzati. Ha fatto molto rumore l’ultimo report della Ragioneria generale dello Stato a proposito di Quota 100, in quanto si afferma la previsione di un costo ammontante a 63 miliardi circa in 18 anni. Nelle tendenze di medio-lungo ...

Pensioni 2019 : tutti i modi per uscire da lavoro prima del 2020 : Il sistema previdenziale italiano sta assumendo contorni sempre più diversificati, alla luce dei recenti interventi legislativi. Accanto alle modalità ordinarie d’uscita dal mondo del lavoro, ossia la pensione anticipata e la pensione di vecchiaia, il legislatore ha ampliato le tipologie di flessibilità in uscita, favorendo il ricambio generazionale, o “turnover aziendale”. Si va dalla nuova pensione “quota 100” al ritorno dell’opzione donna, ...

Pensioni - sindacati : manifestazione nazionale a novembre - uscita a 62 anni per tutti : Da ieri il governo Conte bis, con maggioranza formata da Movimento 5 Stelle, Partito Democratico e Articolo 1 oltre che in carica e legittimamente operativo. Le Camere, prima quella dei Deputati e poi il Senato, hanno votato con favore la fiducia al nuovo esecutivo. Senza perdere tempo, le tre sigle sindacali della cosiddetta triplice, cioè Cgil, Cisl e Uil hanno scritto al Presidente del Consiglio annunciando una manifestazione generale per il ...

Pensioni ultima ora : Quota 41 nuovo governo - perché se ne parla : Pensioni ultima ora: Quota 41 nuovo governo, perché se ne parla Pensioni ultima ora: dopo la fiducia incassata sia alla Camera che al Senato dal nuovo esecutivo si inizia a parlare nel merito dei contenuti e dei provvedimenti da adottare. Nel caso della riforma previdenziale le ultime uscite da parte di esponenti autorevoli del governo giallo-rosso blindano Quota 100. Pensioni ultima ora, Di Maio garantisce su Quota 100 e afferma: non si ...

Pensioni flessibili - nuove dichiarazioni dal governo per confermare la Q100 fino al 2021 : Nelle ultime settimane la Quota 100 è stata al centro di una discussione molto accesa non solo all'interno di tutto l'arco delle formazioni politiche, ma anche tra le due forze del governo nascente. La questione dirimente vedeva negli scenari più drastici una possibile cancellazione della misura in favore di altri provvedimenti meno onerosi, con il rischio però di illudere ancora una volta quei lavoratori che avrebbero maturato nei prossimi due ...

Pensioni ultima ora : Quota 100 resta per 1-2 anni. Decisione del governo : Pensioni ultima ora: Quota 100 resta per 1-2 anni. Decisione del governo Pensioni ultima ora – Man mano passano i giorni, aumentano le voci relative alla possibile revisione di Quota 100. Infatti il nuovo governo composto dalla maggioranza formata da Movimento 5 Stelle, Partito Democratico e Liberi e Uguali potrebbe modificare alcuni degli attuali requisiti della misura pensione anticipata se non anticiparne il termine. Pensioni ...

Pensioni : per Quota 100 avanza l'ipotesi di una profonda revisione : Ieri il governo Conte bis ha superato il primo step a Montecitorio, ottenendo la fiducia (scontata) della Camera dei Deputati. Il premier Conte nel suo lungo discorso durato 90 minuti, e poi nella replica da 45, ha affrontato tutti i temi più importanti di quelli inseriti nella nota programmatica di Pd, Movimento 5 Stelle e Leu, cioè della nuova maggioranza. Anche il reddito di cittadinanza è stato un argomento toccato dal Presidente del ...

Pensioni - riforma quota 100 : dalla Cgil ipotesi di uscita flessibile a 62 anni per tutti : Continua il confronto sul tavolo dei due partiti di Governo, il M5S e il Partito democratico sulla riforma delle Pensioni anticipate, più dettagliatamente sull'ipotesi di rimodulazione o di riforma della quota 100. Nei giorni scorsi si sono fatte varie ipotesi sul futuro del meccanismo della quota introdotto a gennaio scorso dalla legge di Bilancio 2019 e voluto fortemente dalla Lega di Matteo Salvini. Dopo la pubblicazione delle proiezioni ...

Pensioni - Inps : per Quota 100 presentate 175.995 domande : Mentre continua senza sosta il dibattito politico, economico e sindacale sulla riforma delle Pensioni e sul futuro di Quota 100, istituita nei mesi scorsi dal Governo gialloverde, sono già quasi 180mila le domande di prepensionamento a 62 anni con 38 anni di contributi presentate all’Istituto nazionale per previdenza sociale, attualmente presieduto da Pasquale Tridico. Per la precisione, fino allo scorso a venerdì 6 settembre, sono 175.995 le ...

Pensioni : sindacati e comitati in pressing per giovani - donne e flessibilità : Le ultime novità sulle Pensioni ad oggi 9 settembre 2019 vedono arrivare nuove prese di posizione dai sindacati in merito alla necessità di rivalutare le Pensioni e di aumentare le tutele previdenziali in favore dei giovani. Nel frattempo dai comitati si ricorda anche l'esigenza di tutelare le donne e gli esodati. Barbagallo (Uil): necessario rivalutare le Pensioni Dalla Uil arriva un nuovo richiamo all'urgenza di intervenire nel delicato ...

Quota 100 ristretta. Pensioni di garanzia per i giovani e... : Quota 100 indebolita,mentre il PD pensa al'introduzione della pensione di garanzia dei giovani (che fu una delle misure proposte nella campagna elettorale delle elezioni politiche del 2018) Segui su affaritaliani.it

