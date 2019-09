Paraguay | Wwf | “Dichiarare emergenza nazionale per incendi”

Fonte : meteoweb.eu

(Di lunedì 16 settembre 2019) Il Wwf inha lanciato un appello affinche’ il governo del Paese sudamericano dichiari lo stato dia causa degli incendi che stanno colpendo il territorio. “Nelle ultime ore, incendi si sono riattivati nell’area del Monumento Natural del Cerro Chovoreca e nelle aree del dipartimento dell’Alto, mettendo in allerta le autorita’ dispiegate nell’area, i vigili del fuoco della foresta e i residenti per mitigare l’incendio in corso a sud”, si legge in una nota. In considerazione di cio’, il Wwf “si unisce alla richiesta della societa’ civile di dichiarare uno stato dida parte del governo, al fine di incanalare le risorse necessarie per sostenere le azioni di antincendio, stanziate dal Segretariato dell’e dalle autorita’ ...