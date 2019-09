Paolo Sorrentino riceverà il primo ITTV Festival Award il 19 settembre a Los Angeles

Avvistato Paolo Sorrentino in bici con Paolo Virzì a Venezia 76 : Paolo Sorrentino e Paolo Virzì insieme a Venezia Curioso avvistamento al Lido. Ecco Paolo Sorrentino con Paolo Virzì. I due grandi registi italiani sono stati sorpresi in una chiacchierata fuori ...

The New Pope conferenza stampa a Venezia 76 con Paolo Sorrentino - Jude Law e John Malkovich (VIDEO) : The New Pope si presenta a Venezia 76 Paolo Sorrentino presenta finalmente alla stampa “The New Pope” l’attesissimo seguito della serie tv internazionale Sky “The Young Pope”. Presenti ...

Paolo Sorrentino : “In The New Pope ho distribuito i nudi in egual misura tra i sessi” : Il Corriere della Sera intervista Paolo Sorrentino. In arrivo su Sky, a inizio 2020, il suo The New Pope, in 9 puntate. Una parziale anteprima della nuova serie è stata presentata alla Mostra di Venezia. Jude Kaw, il papa di “The Young Pope” è in coma. Ne arriva uno nuovo, John Malkovich. Sorrentino racconta: “sono due figure diverse nel carattere e nella politica, entrambe carismatiche. Sarà un duello, come può esserlo in ...

Mostra del Cinema di Venezia - Paolo Sorrentino presenta “The New Pope” : pensavate che Jude Law abbandonasse la serie? : Dice che per lui girare per il Cinema o per la televisione non fa differenza. Eccolo, Paolo Sorrentino al Lido di Venezia per presentare due episodi della seconda stagione della “sua” serie tv The New Pope. Due episodi scelti accuratamente, il secondo e il settimo tra i nove, con tanto di riassunto della prima stagione ad inizio proiezione e altra sintesi degli episodi tra il 3 e il 6 prima di vedere il settimo. E non c’è che dire, per gli ...

The New Pope - la recensione da Venezia 76 : il nuovo miracolo di Paolo Sorrentino : Venezia 76: Paolo Sorrentino, John Malkovich e Jude Law presentano The New Pope Paolo Sorrentino ha presentato alla stampa due episodi di The New Pope, nuova stagione tv a 3 anni di The Young Pope. Tre anni dopo The Young Pope, serie Sky, HBO e Canal+ poi candidata sia ai Golden Globe che agli Emmy, Paolo Sorrentino è tornato alla Mostra Internazionale del Cinema di Venezia con la ...

The New Pope conferenza stampa a Venezia 76 con Paolo Sorrentino - Jude Law e John Malkovich (VIDEO) : The New Pope si presenta a Venezia 76 Paolo Sorrentino presenta finalmente alla stampa “The New Pope” l’attesissimo seguito della serie tv internazionale Sky “The Young Pope”. Presenti ...

Venezia 76 : Paolo Sorrentino - John Malkovich e Jude Law presentano The New Pope : The New Pope, i due Papi di Paolo Sorrentino nel primo trailer della serie tv Jude Law e John Malkovich sono i due Papi di The New Pope seguito di The Young Pope creato e diretto da Paolo Sorrentino in arrivo prossimamente su Sky e HBO Tre anni dopo la première mondiale dei primi due episodi di The Young Pope, Paolo Sorrentino è tornato al Lido di Venezia per presentare due episodi ...

The New Pope : ecco il trailer della serie di Paolo Sorrentino : The New Pope E’ stato diffuso il teaser trailer ufficiale di The New Pope, la serie originale Sky-Hbo-Canal+ creata e diretta dal Premio Oscar Paolo Sorrentino. La produzione internazionale, che sarà presentata in anteprima il prossimo primo settembre nel corso della 76esima Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia come evento speciale fuori concorso, sbarcherà prossimamente su Sky Atlantic con nove nuovi episodi che ...

The New Pope : ecco il trailer della serie di Paolo Sorrentino : The New Pope E’ stato diffuso il teaser trailer ufficiale di The New Pope, la serie originale Sky-Hbo-Canal+ creata e diretta dal Premio Oscar Paolo Sorrentino. La produzione internazionale, che sarà presentata in anteprima il prossimo primo settembre nel corso della 76esima Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia come evento speciale fuori concorso, sbarcherà prossimamente su Sky Atlantic con nove nuovi episodi che ...

The New Pope : ecco il trailer della serie di Paolo Sorrentino : The New Pope E’ stato diffuso ieri il teaser trailer ufficiale di The New Pope, la serie originale Sky-Hbo-Canal+ creata e diretta dal Premio Oscar Paolo Sorrentino. La produzione internazionale, che sarà presentata in anteprima il prossimo primo settembre nel corso della 76esima Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia come evento speciale fuori concorso, sbarcherà prossimamente su Sky Atlantic con nove nuovi episodi che ...

The New Pope - il trailer della serie di Paolo Sorrentino per Sky - HBO e Canal+ : The New Pope, il trailer della serie di Paolo Sorrentino e i Papi di Jude Law (in costume) e John Malkovich. Video In vista della presentazione ufficiale in anteprima alla Mostra Internazionale di Venezia, prevista per l’1 settembre, Sky Atlantic ha rilasciato il primo teaser, provocatorio, di The New Pope, la serie che segue The Young Pope, prodotta da Sky, HBO e Canal+. The New Pope ha lo stesso team produttivo della prima stagione, con ...

The New Pope - il teaser trailer della serie Sky curata da Paolo Sorrentino : Pubblicato il primo teaser trailer ufficiale di THE NEW Pope. La serie originale SKY-HBO-CANAL +, che sarà presentata in anteprima mondiale il prossimo 1° settembre nel corso della 76° Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia...

The New Pope - i due Papi di Paolo Sorrentino nel primo trailer della serie tv : Dopo mesi di riprese in gran segreto tra Roma e Venezia arriva finalmente il primo trailer del nuovo capitolo della serie "papale" di Paolo Sorrentino. The New Pope è il seguito di The Young Pope, una seconda stagione dal titolo diverso ma che prosegue la serie tv realizzata da Sky, HBO e Canal+.Due episodi di The New Pope saranno presentati il primo settembre alla 76° Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia come Evento Speciale ...

Cosa sappiamo (finora) su «The New Pope» di Paolo Sorrentino : The New PopeThe New PopeThe New PopeThe New PopeThe New PopeThe New PopeThe New PopeThe New PopeThe New PopeThe New PopeI numeri sono da capogiro: 140 attori, 9mila comparse, 5mila costumi, 450 fra cappelli e papaline e oltre 300 fra croci e anelli preziosi. The New Pope, la nuova serie scritta e diretta da Paolo Sorrentino, non bada a spese e, grazie alla scenografa Ludovica Ferrario e a tutte le maestranze coinvolte nel progetto, ricrea i ...