Palermo | stop all' acquedotto di Nuovo Scillato | disagi nel palermitano

Stop ai mozziconi di sigarette in spiaggia - a Palermo arriva #cambiagesto : Si chiama #cambiagesto ed è il claim della campagna di sensibilizzazione che, a partire da oggi e fino al 31 agosto coinvolgerà il litorale palermitano di Mondello con l’obiettivo di proteggere l’ambiente dalla dispersione dei mozziconi di sigaretta. Sviluppato con il Patrocinio del Comune di Palermo , il progetto è promosso da Philip Morris Italia in partnership con E.r.i.c.a, società cooperativa leader nella comunicazione e progettazione ...

Stop ai mozziconi di sigarette in spiaggia - a Palermo arriva #cambiagesto : Palermo , 30 lug. (AdnKronos) – Si chiama #cambiagesto ed è il claim della campagna di sensibilizzazione che, a partire da oggi e fino al 31 agosto coinvolgerà il litorale palermitano di Mondello con l’obiettivo di proteggere l’ambiente dalla dispersione dei mozziconi di sigaretta. Sviluppato con il Patrocinio del Comune di Palermo , il progetto è promosso da Philip Morris Italia in partnership con E.r.i.c.a, società ...

Ambiente : stop ai mozziconi di sigarette in spiaggia - a Palermo arriva #cambiagesto (3) : (AdnKronos) - La campagna #cambiagesto si svolgerà per tutto il mese di agosto sul litorale di Mondello e vedrà coinvolti gli stabilimenti balneari “L’Ombelico del Mondo”, “Mondello Palace”, “Sporting Club”, “Bassa Marea”, “Sirenetta” e “Valdesi” – che nei propri spazi collocheranno le installazioni

Ambiente : stop ai mozziconi di sigarette in spiaggia - a Palermo arriva #cambiagesto (3) : (AdnKronos) – La campagna #cambiagesto si svolgerà per tutto il mese di agosto sul litorale di Mondello e vedrà coinvolti gli stabilimenti balneari ‘L’Ombelico del Mondo”, ‘Mondello Palace”, ‘Sporting Club”, ‘Bassa Marea”, ‘Sirenetta” e ‘Valdesi” ‘ che nei propri spazi collocheranno le installazioni e i materiali creati per il progetto; seguirà ...

Ambiente : stop ai mozziconi di sigarette in spiaggia - a Palermo arriva #cambiagesto : Palermo , 30 lug. (AdnKronos) – Si chiama #cambiagesto ed è il claim della campagna di sensibilizzazione che, a partire da oggi e fino al 31 agosto coinvolgerà il litorale palermitano di Mondello con l’obiettivo di proteggere l’ Ambiente dalla dispersione dei mozziconi di sigaretta. Sviluppato con il Patrocinio del Comune di Palermo , il progetto è promosso da Philip Morris Italia in partnership con E.r.i.c.a, società ...

Ambiente : stop ai mozziconi di sigarette in spiaggia - a Palermo arriva #cambiagesto (2) : (AdnKronos) – Un impegno che trova conferma nelle parole di Salvatore Di Dio, Presidente di Push, che ha così commentato il lancio della campagna: ‘Se davvero vogliamo salvare il futuro della nostra specie è necessario un radicale cambiamento dei nostri modelli di consumo, dei nostri stili di vita e, in piccolo, di tutte le nostre cattive abitudini. Che si tratti di scegliere come muoversi in città, quanta energia consumare o ...