Palermo : ‘sono io il vero italiano’ - milanese cacciato da b&b : Palermo, 16 set. (AdnKronos) – “Sono io il vero italiano”. Una frase detta a colazione, parlando con il gestore del b&b di Palermo in cui era ospite e facendo riferimento alla ragazza italiana, ma di origini ghanesi, impiegata nelle struttura. A pronunciarla, senza pensarci troppo, è stato un turista milanese che già, sempre parlando con i proprietari del bed and breakfast, aveva fatto alcune battute sulla vicinanza ...

Palermo : ‘sono io il vero italiano’ - milanese cacciato da b&b (2) : (AdnKronos) – Il proprietario della struttura non vuole però che quanto accaduto si trasformi in “una caccia alla streghe” contro i milanesi. La moglie ha raccontato l’episodio in un post su Facebook ricevendo il plauso del popolo dei social. “Non dobbiamo cadere nello stesso errore fatto da questa persona di caratterizzare le persone – dice il proprietario del b&b – Il nostro ospite era un ...

Aerei militari sorvolano Palermo e Trapani : sono due caccia e un C-130 : Due caccia e un aereo militare nei cieli della Sicilia Occidentale a Palermo, Isola delle Femmine, Partinico, Alcamo. Un C130 militare, affiancato da 2 caccia militari, ha attraversato questo pomeriggio i cieli di mezza Sicilia. Sui social decine di commenti anche allarmati per i numerosi passggi di un C130 scortato da due caccia. Ma cosa ci fanno tre Aerei militari in volo su Palermo? Nonostante la legittima preoccupazione dei tanti cittadini ...

A Palermo le bruschette ai ricci di Spanò sono patrimonio dell’Unesco : Giancarlo Giannini Se andate a Palermo e amate i ricci, e non disdegnate simpatia e originalità, dovete andare a mangiare da Spanò. Ristorantino Spanò, questo il nome del locale. Che è un’immersione in un’altra dimensione. Non solo gastronomica. È nel centro di Palermo, vicinissimo al mercato del Capo, in una piazzetta che infonde serenità. Che sembra un borgo di pescatori. Noi siamo arrivati presto per cena e abbiamo trovato ...

Tennis - WTA Palermo 2019 : i risultati dei quarti di finale. Avanzano Kiki Bertens e Liudmila Samsonova : Si sono disputati i quarti di finale del torneo WTA International di Palermo: sulla terra battuta siciliana nella parte alta l’olandese Kiki Bertens, numero 1 del tabellone, elimina l’ultima azzurra ancora in gara, Jasmine Paolini, superandola in tre set con il punteggio di 6-4 1-6 6-1 ed in semifinale se la vedrà con l’iberica Paula Badosa Gibert, che batte nettamente l’altra olandese Arantxa Rus con un netto 6-2 6-1, ...

Tennis - WTA Palermo 2019 : nel giorno di Friedsam e Samsonova esce Giulia Gatto-Monticone : Primi quattro incontri di secondo turno in archivio al WTA di Palermo, con un paio di pronostici ribaltati, altri rispettati e tutti gli incontri conclusi in due set. La parte bassa del tabellone si allinea ai quarti di finale, e comincia a farlo con il successo della russa Liudmila Samsonova, dai trascorsi italiani (con annesse vicende burocratiche relative alla cittadinanza) ben noti, sulla slovena Tamara Zidansek per 6-2 7-5. Sarà lei ...

Palermo - svincolati tutti i calciatori : adesso possono firmare per altri club ma i rosanero sono pronti a ripartire : Il Palermo può festeggiare, nella giornata di oggi è stata decisa la nuova proprietà che proverà a riportare il club rosanero nel calcio che conta. Nel frattempo il presidente Gravina ha deliberato lo svincolo del calciatori dell’Unione Sportiva Città di Palermo, l’annuncio è arrivato con un comunicato ufficiale e tutti i calciatori sono liberi di trovarsi una nuova squadra, il club nella giornata di ieri ha perso ...

