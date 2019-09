Palermo | ' sono io il vero italiano' | milanese cacciato da b&b 2

Fonte : liberoquotidiano

(Di lunedì 16 settembre 2019) (AdnKronos) - Il proprietario della struttura non vuole però che quanto accaduto si trasformi in "una caccia alla streghe" contro i milanesi. La moglie ha raccontato l'episodio in un post su Facebook ricevendo il plauso del popolo dei social. "Non dobbiamo cadere nello stesso errore fatto da questa

rep_palermo : Record di morti sul lavoro in Sicilia: a luglio sono già 49 [news aggiornata alle 11:25] - palermo24 : Record di morti sul lavoro in Sicilia: a luglio sono già 49 - Cristin72949923 : @Robertogabelli3 @matteosalvinimi Robè, ho capito che ti sto simpatica e che per questo commenti ogni mio intervent… -