Padre si uccide facendo saltare in aria l’abitazione durante le nozze della figlia

Padre e sorella lo rimproverano perché non studia - lui assolda due killer e li fa uccidere : Uno studente delle superiori è stato l‘artefice dell’uccisione prima del Padre e poi della sorella. Il ragazzo, poi fermato dalle forze dell’ordine, ha confessato di essere stato lui a assoldare due killer con lo scopo di fare una strage in famiglia. Da quanto dice la stampa locale, Gao Tianfeng di 49 anni e la figlia di 20 anni sono stati uccisi nella loro casa in una cittadina che si trova nella Cina del Nord. A chiamare le forze ...

29 enne pensa di non essere un buon Padre e per questo si schianta con la sua auto per uccidere il figlio di 2 anni : Una motivazione assurda quella di Nathan Weitzel che ha provocato un terribile incidente schiantandosi con la sua auto a tutta velocità con l’intenzione di uccidere il figlio di 2 anni. Il ragazzo di Arapahoe in Colorado negli Stati Uniti d’America ha detto alle forze dell’ordine che lo hanno fermato di non essere in grado di fare il padre perché sente di avere troppe responsabilità. L’uomo, prima di partire a tutta velocità con la sua ...

USA - ragazzo di 14 anni uccide a colpi di pistola il Padre - la matrigna e i tre fratelli : Il quattordicenne ha confessato di aver ucciso i cinque membri della sua famiglia. Il giovanissimo ha sparato con una pistola calibro nove all’interno di un’abitazione di Elkmont, nel nord dello Stato dell'Alabama, al confine con il Tennessee. Tre vittime sono morte in casa, mentre altre due dopo il trasporto in ospedale.

Il Segreto - Fernando è vivo e uccide Meliton e il Padre di Marcela : Il Segreto anticipazioni spagnole: Fernando torna più vendicativo che mai e commette due omicidi Le ultime anticipazioni spagnole de Il Segreto annunciano due omicidi che commette Fernando. Il Mesia è ancora vivo, dopo l’esplosione avvenuta nel monastero in cui rinchiude Maria. Scendendo nel dettaglio, il figlio di Olmo rapisce la Castaneda e mette in atto […] L'articolo Il Segreto, Fernando è vivo e uccide Meliton e il padre di ...

Il Segreto - spoiler spagnoli : Fernando uccide Meliton ed il Padre di Marcela : Torna l'appuntamento con le notizie su Il Segreto, lo sceneggiato di Canale 5 ambientato in un paesino del nord della Spagna. Nelle puntate spagnole, trasmesse attualmente sull'emittente Antena 3, Fernando Mesia si renderà protagonista di due orribili omicidi. Il figlio di Olmo, infatti, porrà fine alla vita di Meliton Melquiades e poi di Paco Del Molino, il padre di Marcela che perirà per difendere la piccola Camelia. Il Segreto: Fernando non è ...

Salerno - 28enne tenta di uccidere Padre disabile e attacca militari : In condizioni di alterazione psicofisica, il pregiudicato di 28 anni si è scagliato contro il padre disabile, venendo disarmato e fermato dai carabinieri solo dopo una violenta colluttazione: uno dei militari resta ferito. Tragedia sfiorata all'interno di un'abitazione di Teggiano (Salerno), dove un 28enne pregiudicato è finito in manette con l'accusa di tentato omicidio.\\ La richiesta di aiuto inoltrata ai carabinieri della ...

Chieti - incita Padre 92enne a uccidere l'ex moglie : Dai papà - pensaci tu : Un uomo non si era rassegnato alla separazione ed al fatto che il Tribunale avesse assegnato la casa coniugale all'ex moglie. Dopo le minacce la tragedia sfiorata. Un fatto che ha dell'incredibile questo di Chieti. Un uomo non si era rassegnato alla separazione ed al fatto che il Tribunale avesse assegnato la casa coniugale all'ex moglie. Per questo C.M., un 51enne del Chietino, non aveva lasciato l'abitazione coniugale spingendo la ...

Cagliari - fuga a 200 all'ora : magrebino rischia di uccidere un Padre : Lo straniero ha iniziato a fuggire a tutta velocità da via Seruci, quando si trovava ancora in città. Dopo aver imboccato la 131 ha superato i 200 km/h, ma gli agenti lo hanno bloccato grazie ad un posto di blocco concordato con la Stradale nei pressi di Sardara. Salvo per pochi centimetri un padre di famiglia Federico Garau ? Luoghi: Cagliari

Piazza Armerina. Carlo Lo Monaco uccide il Padre Armando in una macelleria : Efferato delitto a Piazza Armerina, in provincia di Enna. Armando Lo Monaco, 53 anni, è stato ucciso a coltellate all’interno

