(Di lunedì 16 settembre 2019) Uno degli eventi clou delFest, il Festival della scienza e della curiosità, che si è svolto adal 13 al 15 settembre, ha visto la partecipazione di. Un’intervento-tributo per ripercorrere le tappe della vita professionale del divulgatore più noto della tv italiana. Tema della: lo spazio, con una simpatica concessionefantascienza. Tra astronauti, astrofisici, ingegneri spaziali, storici della scienza hanno fatto capolino anche le i personaggi di Star Wars. Il siparietto è stato organizzato proprio per l’ingresso in scena diche èto nella sala sulle note del tema del film accompagnato dai soldati dell’impero. L'articolodel: “Siamoinvasi”. Escortato dai soldati dell’impero proviene da Il Fatto Quotidiano.

