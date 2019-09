Ostuni | coordinatrice della Lega deride su Instagram migrante sdraiato a terra

Fonte : Blastingnews

(Di lunedì 16 settembre 2019) Margherita Penta, consigliera comunalenella città pugliese di, ha ironizzato su un ragazzo straniero svenuto, postando sudelle stories con alcuni suoi amici. Il video con selfie e risate ha fatto il giro del web prima di sparire dalla circolazione. Ladel partito di Matteo Salvini ha pubblicato sulle stories diun video in cui si lasciava ritrarre accanto a un immigrato che dormiva (o probabilmente era svenuto). Come sottofondo musicale ha scelto, per concludere la "scenetta" girata, la canzone "Se mi lasci non vale" di Julio Iglesias....

repubblica : Ostuni, coordinatrice della Lega in posa su Instagram deride un immigrato svenuto - ninabecks1 : RT @TucciTuccio: Ostuni, coordinatrice della Lega in posa su Instagram deride un immigrato svenuto - FabrizioKinga : RT @nelloscavo: Ostuni, coordinatrice della #Lega in posa su Instagram deride un immigrato svenuto -