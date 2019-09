Oroscopo settimanale dal 16 al 22 settembre | per il Capricorno favoriti i progetti d' amore

Oroscopo settimanale - Ada Alberti : previsioni 16-20 settembre : Mattino 5: Oroscopo settimanale di Ada Alberti dal 16 al 20 settembre 2019 Nuovo appuntamento con l’Oroscopo settimanale di Ada Alberti a Mattino 5. L’astrologa di Canale5 è tornata nel programma condotto da Federica Panicucci e Francesco Vecchi chiudendo l’ultimo segmento con la sua rubrica: “Le notizie belle dalle stelle”. Ada Alberti ha svelato cosa succederà ai dodici segni dello zodiaco nel corso dei prossimi ...

Oroscopo settimanale Paolo Fox : previsioni dal 16 al 20 settembre : Oroscopo Paolo Fox della settimana prossima: le previsioni da lunedì 16 a venerdì 20 settembre 2019 Anche per la terza settimana del mese riprendiamo le previsioni dell’Oroscopo di Paolo Fox dal numero speciale di DiPiù “Stellare”, uscito in edicola di recente, con lo zodiaco di tutto settembre, per ciascuno dei dodici segni. Le previsioni settimanali dell’Oroscopo di Paolo Fox dal 16 al 20 settembre svelano che lunedì ...

Oroscopo settimanale dal 7 al 13 ottobre : flirt per Scorpione - il Cancro è galante : Durante la settimana che va dal 7 al 13 ottobre la Luna si sposterà dal segno dell'Ariete a quello del Capricorno dove stazioneranno anche Saturno e Plutone, mentre Venere passerà dalla Bilancia - dove ci saranno Marte e il Sole - al segno dello Scorpione, affiancandosi a Mercurio. Giove permarrà in Sagittario, come Urano sui gradi del Toro. Il Nodo Lunare sarà in Cancro, mentre Nettuno si troverà nel segno dei Pesci....Continua a leggere

Oroscopo settimanale dal 30 settembre al 6 ottobre : Ariete taciturno - Vergine euforico : Durante la settimana che va dal 30 settembre al 6 ottobre 2019 la Luna viaggerà dalla Bilancia al Capricorno, mentre Mercurio, dapprima in Bilancia, assieme a Marte, Venere ed il Sole, si sposterà nel segno dello Scorpione. Saturno e Plutone permarranno in Capricorno come Giove nel segno del Sagittario. Urano proseguirà il suo moto in Toro e Nettuno rimarrà stabile in Pesci. Il Nodo Lunare sarà nel segno del Cancro. Ariete taciturno Ariete: ...

Oroscopo settimanale di Ada Alberti : previsioni dal 9 al 13 settembre : Mattino 5: Oroscopo della settimana di Ada Alberti segno per segno Ada Alberti è tornata dopo la pausa estiva. Puntuale come sempre la nota astrologa di Canale5 ha chiuso l’ultimo segmento di Mattino Cinque. La trasmissione condotta da Federica Panicucci e Francesco Vecchi è tornata infatti in onda oggi dopo la lunga pausa dell’estate. Ada Alberti ha svelato l’Oroscopo settimanale toccando le sfere dell’amore, del ...

L'Oroscopo settimanale dell'amore per i single fino al 15 settembre : Acquario brillante : L'oroscopo settimanale dell'amore per i single al 15 settembre risulta molto promettente per i sentimenti. Nuove storie si affacciano sull'orizzonte amoroso, favorite proprio da un maggiore coinvolgimento emotivo di ciascun segno zodiacale. Le unioni planetarie spingono il piede sull'acceleratore dei sentimenti, puntando un riflettore fortunato per la Vergine, Ariete, Scorpione, Bilancia, Leone e Acquario. Le previsioni astrologiche ...

L'Oroscopo settimanale dal 9 al 15 settembre - 2ª sestina : pagelle - Pesci 'nove' : L'oroscopo settimanale dal 9 al 15 settembre 2019 mette in rilievo il probabile andamento riservato ai prossimi sette giorni in calendario. Sotto analisi in questo contesto i soli simboli astrali rappresentanti la prima metà dello zodiaco: in evidenza pertanto Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Pronti a dare spazio ai nuovi voti, alle stelline e alle previsioni della settimana? In questo contesto, parlando ovviamente ...