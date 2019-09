Olimpiadi : al via percorso per gestione sicurezza - modello è Expo (2) : (AdnKronos) – Per Anna Scavuzzo, vicesindaco di Milano e assessore alla sicurezza, sarà importante trasmettere un clima di calma e fiducia nella cittadinanza e fra i protagonisti dell’evento sportivo. “Abbiamo bisogno che ognuno faccia il suo e che non ci siano sovrapposizioni controproducenti”, ha spiegato. E sarà fondamentale “trasmettere rassicurazione, necessaria per mantenere la calma sia durante lo ...

Olimpiadi : al via percorso per gestione sicurezza - modello è Expo (4) : (AdnKronos) – Per Fabrizio Fucili, dirigente del Cnims, il Centro nazionale di informazione sulle manifestazioni sportive del dipartimento di Pubblica sicurezza del Ministero dell’Interno, i sette anni che mancano al 2026 sono “un arco di tempo adeguato per iniziare il piano di gestione dell’evento”. E nella predisposizione del sistema di sicurezza “una partnership dal punto di vista tecnologico può ...

Olimpiadi : al via percorso per gestione sicurezza - modello è Expo (3) : (AdnKronos) – Secondo Francesco Tagliente, ex direttore dell’ufficio Ordine pubblico del Ministero dell’Interno e presidente del Cnio, il Centro nazionale di informazioni sulle Olimpiadi invernali del 2006, replicare la control room di Expo non basterà. “Bisogna pensare alto e guardare oltre. Non bastano le cabine di regia e la polizia locale”. Per Tagliente “eventi del genere sono talmente complessi che ...

Milano. Nuova piscina in via Fatebenesorelle : nuovo passo verso le Olimpiadi : Sono partiti in questi giorni i lavori per la realizzazione di una Nuova piscina pubblica in via Fatebenesorelle, a Moscova.

Volley femminile - Italia rullo compressore : si va alle Olimpiadi - qualificazione mai in discussione. Belgio e Olanda spazzate via : Un triplo 3-0 e tutti a casa: l’Italia ha messo a sedere Olanda, Belgio e Kenya con una disinvoltura disarmante, ha dominato il quadrangolare di Catania e si è qualificata alle Olimpiadi di Tokyo 2020 con una facilità inattesa alla vigilia. C’era tanta paura per il big match contro le Tulipane che avevano rifilato tre sonore sconfitte nelle ultime stagioni alla nostra Nazionale, si temevano le Yellow Tigers che potevano creare dei ...