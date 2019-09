Nuovo record del debito pubblico | ecco i perché dell’aumento e le conseguenze sulle

Debito pubblico da capogiro - Nuovo record : superati i 2400 miliardi - allarme di Bankitalia : Secondo i dati di Bankitalia, presentati nella pubblicazione statistica "Finanza pubblica, fabbisogno e Debito", il Debito pubblico italiano ha registrato una crescita record di 23,5 miliardi nel solo mese di luglio rispetto a quello precedente, sfondando quota 2400 miliardi di euro. Un incremento significativo che arriva alla vigilia dei lavori per la legge di bilancio del nuovo governo Conte. Il ministro dell'Economia, Gualtieri: "Sostegno ...

Ford : Nuovo record mondiale per la parata di Mustang : Esemplari di ogni generazione di Mustang, dal lancio dell’iconica auto sportiva nel 1964, si sono radunati presso il Lommel Proving Ground di Ford, il 7 settembre, per cercare di stabilire un nuovo record mondiale: la Mustang parade più grande di sempre. Grazie ai 1.326 esemplari di Mustang provenienti da tutta Europa, Ford ha battuto il […] L'articolo Ford: nuovo record mondiale per la parata di Mustang sembra essere il primo su ...

Cristiano Ronaldo - il poker contro la Lituania : i complimenti della Juventus e un Nuovo record nel mirino : “Ronaldo, che poker”. La Juventus celebra così, sul proprio sito, l’attaccante portoghese, che con i quattro gol alla Lituania sale a 25 reti nelle qualificazioni europee e batte un altro record, superando l’irlandese Robbie Keane, che ne ha realizzati 23. “Sono felice di aver realizzato il mio secondo poker con la maglia della Nazionale – sottolinea via Twitter il lusitano – Un’altra ...

Us Open - Nadal Nuovo re di New York tra record e lacrime : Un extraterrestre in lacrime a New York. Si chiama Rafael Nadal. In una magica notte di sport, dopo quasi cinque ore di memorabile battaglia (4 ore 51 minuti), dopo la terza finale piu' lunga degli Us Open (dopo Wilander-Lendl del 1988 e Murray-Djokovic del 2012), dopo essere stato sbatacchiato di qua e di la', di su e di giu', sulle montagne russe dell'incertezza transitando contro il fenomenale 23enne russo Daniil Medvedev (piu' giovane di ...

Fisica : l’esperimento GERDA segna un Nuovo record nella ricerca del neutrino di Majorana : l’esperimento GERDA, ai Laboratori Nazionali del Gran Sasso (LNGS) dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN), che ricerca il rarissimo decadimento doppio beta senza emissione di neutrini, una sorta di Sacro Graal per la Fisica delle particelle elementari, ha conquistato un altro importante traguardo scientifico raggiungendo un nuovo record di sensibilità. Questo risultato è stato ottenuto dopo aver raccolto dati ininterrottamente per due ...

Michelin e Bugatti : 5300G e Nuovo record di velocità : I pneumatici Michelin Pilot Sport Cup 2, montati su una Bugatti Chiron in versione speciale, hanno fatto segnare un nuovo record superando i 490 km/h. ?Realizzati specificamente per Bugatti – con marcaggio “BG” sul fianco – e omologati per l’utilizzo stradale, si differenziano dalla versione utilizzata in primo equipaggiamento nelle tele sotto il battistrada, rinforzate […] L'articolo Michelin e Bugatti: 5300G e nuovo record di velocità ...

Nuovo governo - su Rousseau record di voti per l'alleanza tra M5s e Pd : sì al 79% : Hanno votato 79.634 iscritti alla piattaforma Rousseau. Fioccano le polemiche: votano anche gli espulsi mentre in molti...

MotoGP - Risultato FP2 GP Gran Bretagna 2019 : Fabio Quartararo Nuovo record con il “giallo” - quindi Marquez - Vinales e Rossi : Una seconda sessione di prove libere del Gran Premio di Gran Bretagna 2019 di MotoGP che si è conclusa tingendosi di “giallo” e che ha visto l’ufficialità solamente diversi minuti dopo il proprio termine. Cosa è successo a Silverstone? Mentre tutti i piloti provavano il time attack finale per assicurarsi la top ten, la direzione gara cancellava diversi tempi per leggere uscite dalla sede stradale, andando a riscrivere una ...

Atletica – Nadia Battocletti super a Goteborg : stabilito il Nuovo record italiano U20 nei 3000 metri : Nadia Battocletti stabilisce il nuovo record italiano Under20 nei 3000 metri in 9:04,46 Ancora protagonista Nadia Battocletti. La 19enne mezzofondista firma il record italiano under 20 dei 3000 metri con 9:04.46 a Goteborg, in Svezia. Un primato che resisteva da quarant’anni, dal 6 giugno 1979 quando l’altoatesina Sabine Ladurner realizzò il limite nazionale juniores con 9:07.0 a Firenze. In questa stagione la trentina delle Fiamme Azzurre ...

Bankitalia - Nuovo record del debito : 13.33 nuovo record del debito pubblico italiano: a giugno il passivo delle P.A. "è aumentato di 21,5mld rispetto al mese precedente,risultando pari a 2.386,2 miliardi", un livello mai toccato prima che supera il record di aprile (2.373,3 miliardi). Lo scrive Bankitalia nel rapporto 'Finanza pubblica:fabbisogno e debito'. Il debito delle amministrazioni centrali è aumentato di 22,6mld, quello delle locali si è ridotto invece di 1,1mld.