Nuoto paralimpico | Mondiali 2019 | l’Italia chiude con il botto e fa la storia! Azzurri

Nuoto paralimpico - Mondiali 2019 : oro per Stefano Raimondi - Carlotta Gilli d’argento : Si chiude con un bottino di un oro, tre argenti e tre bronzi per l’Italia la sesta giornata dei Mondiali di Nuoto paralimpico in corso a Londra. Andiamo a scoprire tutti i medagliati azzurri odierni. Nei 100 rana SB9 maschili arriva l’oro di Stefano Raimondi, primo in 1’05″58, davanti al canadese James Leroux, al record panamericano con 1’08″56, mentre è terzo il russo Dmitrii Bartasinskii in ...

Nuoto paralimpico - Mondiali 2019 : doppio oro per Arianna Talamona! Vittorie nei 50 farfalla e nei 200 misti : Si chiude con un bottino di due ori, due argenti e due bronzi per l’Italia la quarta giornata dei Mondiali di Nuoto paralimpico in corso a Londra. Andiamo a scoprire tutti i medagliati azzurri odierni. I due ori portano entrambi la firma di Arianna Talamone, che prima si impone nei 50 farfalla S5 femminili in 45″62, andando a precedere la brasiliana Joana Maria Da Silva Neves Euzebio, seconda in 47″21, e la turca Sevilay ...

