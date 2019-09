Nuoto paralimpico | l' Italia è campione del mondo | un successo che va oltre lo sport

Nuoto paralimpico - l’Italia è campione del mondo : Un risultato storico per l'Italia dello sport. La nostra rappresentativa ha vinto per la prima volta i Campionati mondiali di Nuoto paralimpico, andati in scena a Londra. Una vittoria eccezionale per i portacolori azzurri che hanno chiuso la rassegna iridata con 50 medaglie, di cui ben 20 d'oro, superando Russia, Gran Bretagna, Ucraina, Cina e Stati Uniti. Decisiva per l'Italia l'ultima giornata di gare in cui sono arrivate 5 medaglie d'oro, un ...

Nuoto paralimpico - Mondiali 2019 : l’Italia chiude con il botto e fa la storia! Azzurri primi nel medagliere : L’Italia che emoziona, l’Italia che fa la storia all’Aquatics Centre di Londra (Gran Bretagna), sede dell’edizione 2019 dei Mondiali di Nuoto paralimpico. Nella vasca britannica gli atleti del Bel Paese hanno concluso la loro avventura inglese con il botto, terminando in vetta al medagliere di questa competizione iridata con 20 ori, 18 argenti e 12 bronzi. 50 le medaglie conseguite, a precedere i padroni di casa della ...

Nuoto paralimpico - Mondiali 2019 : oro per Stefano Raimondi - Carlotta Gilli d’argento : Si chiude con un bottino di un oro, tre argenti e tre bronzi per l’Italia la sesta giornata dei Mondiali di Nuoto paralimpico in corso a Londra. Andiamo a scoprire tutti i medagliati azzurri odierni. Nei 100 rana SB9 maschili arriva l’oro di Stefano Raimondi, primo in 1’05″58, davanti al canadese James Leroux, al record panamericano con 1’08″56, mentre è terzo il russo Dmitrii Bartasinskii in ...

Nuoto paralimpico - Mondiali 2019 : doppio oro per Arianna Talamona! Vittorie nei 50 farfalla e nei 200 misti : Si chiude con un bottino di due ori, due argenti e due bronzi per l’Italia la quarta giornata dei Mondiali di Nuoto paralimpico in corso a Londra. Andiamo a scoprire tutti i medagliati azzurri odierni. I due ori portano entrambi la firma di Arianna Talamone, che prima si impone nei 50 farfalla S5 femminili in 45″62, andando a precedere la brasiliana Joana Maria Da Silva Neves Euzebio, seconda in 47″21, e la turca Sevilay ...

