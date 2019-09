Non sei una vera italiana Turista milanese offende la cameriera | il b&b lo caccia

Fonte : huffingtonpost

(Di lunedì 16 settembre 2019) Allusioni e frasi razziste nei confronti di una ragazza, di origini ghanesi, dipendente della sua struttura. Sono queste le motivazioni che hanno spinto la responsabile di un B&B di Palermo, Barbara Alongi, are unche stava trascorrendo lì le sue vacanze. La responsabile ha raccontato l’episodio tramite un post sulla pagina Facebook del B&B, in cui si è rivolta direttamente aldi Milano: “Caro ospite ignorante, - ha scritto la donna - per noi nascere a Palermo è sufficiente per essere italiani e se per te i siciliani non lo sono, stattene serenamente a casa tua”. L’uomo, stando ai racconti della donna, avrebbe fatto dichiarazioni sulla superiorità dei “veri” italiani rispetto ai migranti. Esternazioni cui la responsabile ha risposto nel post su Facebook: ...

DavidSassoli : Contestare #GadLerner come avvenuto a #Pontida urlandogli: 'Tu non sei #italiano, tu sei #ebreo' non è politica. È… - davidefaraone : Non sei italiano, sei ebreo. Zingari, terroni, stanno riesumando gli istinti peggiori. Cosa dobbiamo vedere o sent… - alexbarbera : Ho 47 anni. “Non sei italiano, sei ebreo” non l’ho mai sentita pronunciare a nessuno. Mai. Ho sempre pensato che fr… -