No alla legge del potere per il potere

Migranti "minori" fino a 21 anni. È boom grazie alla legge del Pd : Giuseppe De Lorenzo Marianna Di Piazza L'accoglienza estesa oltre 18 anni. "legge Zampa dà tutto il potere ai giudici". Anche contro il parere dei Servizi sociali "Quella legge lì devono averla scritta in qualche spiaggia di Capalbio". Una norma che aumenta le tutele dei Migranti minorenni, "senza pensare alle conseguenze negative che produce". Un operatore ben informato definisce così l’intervento legislativo ...

Slitta il taglio dei parlamentari - arriva il no Prodi-Veltroni alla proporzionale. E freno a mano su legge elettorale : La nascita del governo Conte 2 rallenta il cammino ormai segnato del taglio del numero dei parlamentari: il passaggio mancante, l'ultima lettura alla Camera, prima della crisi aperta da Matteo Salvini era stato fissato per il 9 settembre mentre oggi, all'indomani della fiducia al nuovo esecutivo, sparisce dai radar del calendario dell'aula di settembre. La prima conferenza dei capigruppo di Montecitorio dell'era del Conte 2 produce un programma ...

Abbiamo preso alla leggera l’avvento dell’intelligenza artificiale? : Portrait of a SoftBank robot. A robots race took place in Toulouse. Machines are either cars or walking robots. They were supposed to run a 110 meters track. Some made it, some didn’t to the finish line. Toulouse. France. September 22th 2018.(Photo by Alain Pitton/NurPhoto) Jack Ma, il fondatore di Alibaba ed Elon Musk, ad – tra gli altri – di Tesla hanno dibattuto pochi giorni fa all’Ai Summit di Shanghai dell’intelligenza ...

Pensioni - Di Maio : ‘Quota 100 non si tocca - alla legge Fornero non si torna’ : La riforma delle Pensioni continua ad agitare il dibattito politico, economico e sindacale in vista del varo della nuova manovra economica e finanziaria per il 2020. Mentre i sindacati, e in particolare la Uil, chiedono di inserire la Quota 41 per i lavoratori precoci e la proroga del regime sperimentale di Opzione donna per le lavoratrici, la discussione si concentra sulle possibili modifiche a Quota 100 di cui hanno parlato in questi giorni ...

Siamo già alla legge elettorale : A Palazzo Madama non era ancora ultimato il primo voto di fiducia al governo Conte 2 che già il Pd era riunito a discettare di legge elettorale. Non è uno scherzo, è solo lo stato dell’arte. Come se fosse la priorità del Paese. Era nell’aria che sarebbe finita così. D’altro canto, i patti erano chiari: noi diamo il via libera al taglio dei parlamentari e voi appogiate la riforma del sistema di ...

Quota 100 e reddito di cittadinanza - Di Maio : «Non si toccano - alla legge Fornero non si torna» : Quota 100 e reddito di cittadinanza non si toccano, parola di Luigi Di Maio, ministro degli Esteri e capo politico di M5s: «Il decreto dignità non si...

Prima di morire scrive un post su Facebook di accusa alla politica : "Fate una legge seria sull'eutanasia" : “Il mio percorso in questa vita si sta per concludere e voglio salutarvi tutti personalmente”. Si apre così la lettera d’addio di Remo Cerato, 58enne di Germagnano, lavoratore della cartiera locale e consigliere comunale. L’uomo ha utilizzato gli ultimi momenti di vita per scrivere un post su Facebook, in cui ha salutato per un’ultima volta i famigliari, ma ha soprattutto rivolto un appello alla politica, ...

Riki Marcuzzo sostituito da un sosia : operazione social ispirata alla leggenda su Paul McCartney? I fan : “Ma tu chi ca*** sei?” : Gli ultimi “avvistamenti” di Riki Marcuzzo, secondo classificato ad “Amici” nel 2017 e artista che ha venduto più dischi proprio in quell’anno, risalgono a qualche mese fa durante la promozione sudamericana, sull’onda del successo del duetto con la popolarissima band CNCO in “Dolor de Cabeza”. Poi il manager Francesco Facchinetti aveva rassicurato i fan italiani con un messaggio sui social: “Italia, preparatevi perché il ragazzo dalle 320mila ...

CONTE alla CAMERA "SUBITO RIFORMA LEGGE ELETTORALE"/ Diretta voto di fiducia Pd-M5s : CONTE ALLA CAMERA, il discorso del Premier in Diretta video streaming: voto di fiducia in serata, il programma Pd-M5s-LeU e il piano di RIFORMA elettorale

Brexit - via libera dalla camera dei Lord alla legge anti-no Deal : Brexit, via libera dalla camera dei Lord alla legge anti-no Deal.La camera dei Lord britannica ha approvato la legge che prevede la richiesta all'UE

Legge Friuli sui migranti - bocciatura avviata dalla ministra leghista Stefani : Quella di ieri era l’ultima riunione utile per decidere lo stop a una serie di articoli e commi di quella Legge. Che peraltro parlano anche di ambiente e urbanistica oltre che di “misure per favorire i rimpatri” con fondi regionali

Governo Conte : impugnata legge 'anti migranti' del Friuli amministrato dalla Lega : Il Partito Democratico, per bocca del proprio Segretario Nicola Zingaretti, aveva annunciato che il nuovo Governo Conte sarebbe andato alla ricerca di discontinuità rispetto al precedente in merito a certi temi. Inevitabile subito pensare all'immigrazione e alle frontiere serrate dal pensiero leghista di Salvini, radicalmente diverso da quello tendente a sinistra dei dem. E, tra i primi provvedimenti del nuovo esecutivo, c'è proprio la scelta di ...

Tassa su merendine e bibite : la proposta di Fioramonti (per finanziare la ricerca) in molti Paesi è legge. I casi dalla Norvegia alla Francia : “Vorrei delle tasse di scopo: per esempio sulle bibite gassate e sulle merendine o tasse sui voli aerei che inquinano“. Le proposte del neo ministro dell’istruzione Lorenzo Fioramonti (intervistato da ilfattoquotidiano.it nel 2016 quando era ancora professore ordinario di Economia e Politica all’Università di Pretoria in Sudafrica) sono il primo tema diventato oggetto di discussione del nuovo governo, ancor prima del ...

Brexit - Johnson battuto : ?primo sì alla legge che blocca il «no deal» : Se la legge verrà definitivamente approvata in terza lettura più tardi, il premier intende chiedere elezioni anticipate il 15 ottobre