Nioh ha distribuito 2 | 75 milioni di copie in tutto il mondo

Fonte : eurogamer

(Di lunedì 16 settembre 2019) Dopo il reveal del nuovo trailer e della finestra di lancio di2, il precedentedi Team Ninja ha raggiunto un altro importante traguardo. Secondo l'analista Daniel Ahmad di Niko Partners, il primo gioco ha2,75di unità dal lancio. Un balzo in avanti rispetto ai 2,5di unità vendute inildi febbraio 2019.Per quanto riguarda2, è attualmente previsto in arrivo all'inizio del 2020 per PS4. Un nuovo trailer al Tokyo Game Show ha mostrato il gioco in azione insieme ad alcuni dettagli della storia. In sostanza, sarete un ibrido umano-yokai e con il Giappone feudale coinvolto in guerra, starà a voi attraversare sia il regno umano che quello Yokai per ottenere la pace.Leggi altro...

Dario5_3 : RT @InstantGamingIT: Nioh ha distribuito 2.75 milioni di unità mondialmente - InstantGamingIT : Nioh ha distribuito 2.75 milioni di unità mondialmente -